Срок сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске назвал губернатор Травников

Posted 12 декабря, 04:08
Published 12 декабря, 04:08
Modified 12 декабря, 05:01
Updated 12 декабря, 05:01
В ходе итоговой годовой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что станция метро «Спортивная» будет сдана в эксплуатацию «к началу следующего хоккейного сезона».
Сезон в Континентальной хоккейной лиге обычно стартует в начале сентября.
В срыве первоначальных сроков завершения строительства станции, как и в проблемах с продолжением Дзержинской линии метрополитена глава региона обвинил команду бывшего мэра Анатолия Локтя.
«Главная проблема развития метро — излишняя доверчивость руководства города только к одной компании», — подчеркнул Травников.
Речь идет о муниципальном предприятии «Метро МиР», которому город, помимо проектирования и строительства метро, доверил и возведение жилых домов, и обслуживание городской ливневой канализации.
Согласно первоначальным планам, «Спортивная» должна была принять пассажиров к осени 2022 года. Срок сдачи станции неоднократно сдвигали, а стоимость ее строительства росла. И заказчик, «Метро Мир», и подрядчик, ООО «СпецТрансСтрой», объясняли это западными санкциями и неодходимостью внеснения измнений в проектную документацию.
В итоге контракт со «СпецТрансСтроем» был расторгнут, сменили на объекте и муниципальную компанию-заказчика. Новый подрядчик, который будет достраивать станцию, еще не определен.