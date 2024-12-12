Срок сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске назвал губернатор Травников

Речь идет о муниципальном предприятии «Метро МиР», которому город, помимо проектирования и строительства метро, доверил и возведение жилых домов, и обслуживание городской ливневой канализации.



Согласно первоначальным планам, «Спортивная» должна была принять пассажиров к осени 2022 года. Срок сдачи станции неоднократно сдвигали, а стоимость ее строительства росла. И заказчик, «Метро Мир», и подрядчик, ООО «СпецТрансСтрой», объясняли это западными санкциями и неодходимостью внеснения измнений в проектную документацию.