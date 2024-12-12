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Posted 12 декабря, 04:08

Published 12 декабря, 04:08

Modified 12 декабря, 05:01

Updated 12 декабря, 05:01

Станцию должны были сдать в 2022 году

Срок сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске назвал губернатор Травников

12 декабря 2024, 04:08
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Станцию должны были сдать в 2022 году
В срыве первоначальных сроков глава региона обвинил прошлую команду мэрии

В ходе итоговой годовой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что станция метро «Спортивная» будет сдана в эксплуатацию «к началу следующего хоккейного сезона».

Сезон в Континентальной хоккейной лиге обычно стартует в начале сентября.

В срыве первоначальных сроков завершения строительства станции, как и в проблемах с продолжением Дзержинской линии метрополитена глава региона обвинил команду бывшего мэра Анатолия Локтя.

«Главная проблема развития метро — излишняя доверчивость руководства города только к одной компании», — подчеркнул Травников.

Речь идет о муниципальном предприятии «Метро МиР», которому город, помимо проектирования и строительства метро, доверил и возведение жилых домов, и обслуживание городской ливневой канализации.

Согласно первоначальным планам, «Спортивная» должна была принять пассажиров к осени 2022 года. Срок сдачи станции неоднократно сдвигали, а стоимость ее строительства росла. И заказчик, «Метро Мир», и подрядчик, ООО «СпецТрансСтрой», объясняли это западными санкциями и неодходимостью внеснения измнений в проектную документацию.

В итоге контракт со «СпецТрансСтроем» был расторгнут, сменили на объекте и муниципальную компанию-заказчика. Новый подрядчик, который будет достраивать станцию, еще не определен.

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