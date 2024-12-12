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Posted 12 декабря, 14:18

Published 12 декабря, 14:18

Modified 12 декабря, 14:58

Updated 12 декабря, 14:58

31 декабря больше не будет выходным

Стало известно, будет ли 31 декабря выходным днем

12 декабря 2024, 14:18
Фото: 1MI. 31 декабря больше не будет выходным

Новосибирцам рассказали, сделают ли 31 декабря выходным днем

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В Госдуме приняли решение касательно статуса 31 декабря.

Новосибирцы узнали, будет ли выходной накануне праздника.

Государственная Дума решила отклонить законопроект, согласно которому 31 число объявлялось выходным днем. По информации «ТАСС». Однако в уходящем 2024 году 31 число все же будет нерабочим днем. Это произошло в счет переноса выходного с 7 января.

В предстоящие праздники выходные продлятся 11 дней с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года.

Напомним, в 2020 году сделать 31 декабря выходным днем предложили депутаты от ЛДПР. Авторы инициативы настаивали на том, что в этот день обязанности выполняются работниками не в полном объеме, либо сотрудники предпочитают брать отгулы и отпуска в преддверии Нового года.

На данный момент в России нерабочими праздничными днями являются новогодние каникулы с 1 по 6, а также 8 января и Рождество, 7 января.

Ранее в материалах Atas.info рассказали, что делать, если вы не планируете тратить много на новогодние подарки: собрали лучшие лайфхаки, как поздравить близких и не потратить при этом всю зарплату.

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