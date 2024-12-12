Стало известно, будет ли 31 декабря выходным днем

Posted 12 декабря, 14:18
Published 12 декабря, 14:18
Modified 12 декабря, 14:58
Updated 12 декабря, 14:58
Новосибирцы узнали, будет ли выходной накануне праздника.
Государственная Дума решила отклонить законопроект, согласно которому 31 число объявлялось выходным днем. По информации «ТАСС». Однако в уходящем 2024 году 31 число все же будет нерабочим днем. Это произошло в счет переноса выходного с 7 января.
В предстоящие праздники выходные продлятся 11 дней с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года.
Напомним, в 2020 году сделать 31 декабря выходным днем предложили депутаты от ЛДПР. Авторы инициативы настаивали на том, что в этот день обязанности выполняются работниками не в полном объеме, либо сотрудники предпочитают брать отгулы и отпуска в преддверии Нового года.
На данный момент в России нерабочими праздничными днями являются новогодние каникулы с 1 по 6, а также 8 января и Рождество, 7 января.
Ранее в материалах Atas.info рассказали, что делать, если вы не планируете тратить много на новогодние подарки: собрали лучшие лайфхаки, как поздравить близких и не потратить при этом всю зарплату.