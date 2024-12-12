Стало известно, будет ли 31 декабря выходным днем

Напомним, в 2020 году сделать 31 декабря выходным днем предложили депутаты от ЛДПР. Авторы инициативы настаивали на том, что в этот день обязанности выполняются работниками не в полном объеме, либо сотрудники предпочитают брать отгулы и отпуска в преддверии Нового года.