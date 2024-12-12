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Posted 12 декабря, 11:49

Published 12 декабря, 11:49

Modified 12 декабря, 14:18

Updated 12 декабря, 14:18

«Старых можно не лечить»: новосибирец обвинил врачей в смерти пожилой матери

«Старых можно не лечить»: новосибирец обвинил врачей в смерти пожилой матери

12 декабря 2024, 11:49
Фото: 1MI.
Житель Новосибирска потребовал расследовать смерть своей 88-летней матери в больнице.

Житель Новосибирска попытался добиться возбуждения уголовного дела в отношении врачей, которые, как утверждается, не оказали должной помощи пожилой женщине. Об инциденте сообщает «КП-Новосибирск».

Мужчина утверждает, что его мать слегла летом этого года. 88-летней женщина болела пневмонией, которую, вероятно можно было вылечить при своевременном вмешательстве. Когда у нее поднялась высокая температура, а назначенные препараты перестали помогать, сын вызвал «скорую». Однако поведение прибывших медиков смутило его. Он утверждает, что врач, увидев женщину, сказал, что «таких старых можно не лечить».

Пенсионерку увезли в больницу, где она скончалась спустя несколько дней. Сын утверждает, что ей никто не помог. Женщину перевели в реанимацию слишком поздно, к тому моменту ее состояние стало критическим.

Уголовное дело не было возбуждено. Мужчина намерен добиться проверки, чтобы доказать халатность медперсонала. Он также рассказал о проблемах с документами. После смерти матери ему выдали свидетельство с неверной датой, а медицинские документы семья не получила вовсе.

Эксперты утверждают, что в таком случае семья может потребовать все копии документов с больницы, а также заявить в прокуратуру, региональный Минздрав и страховую компанию. Помимо этого, возможно подать иск о компенсации морального вреда.

Ранее в Новосибирске пациентка с инвалидностью не могла получить необходимые лекарства.

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