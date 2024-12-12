«Старых можно не лечить»: новосибирец обвинил врачей в смерти пожилой матери

Мужчина утверждает, что его мать слегла летом этого года. 88-летней женщина болела пневмонией, которую, вероятно можно было вылечить при своевременном вмешательстве. Когда у нее поднялась высокая температура, а назначенные препараты перестали помогать, сын вызвал «скорую». Однако поведение прибывших медиков смутило его. Он утверждает, что врач, увидев женщину, сказал, что «таких старых можно не лечить».