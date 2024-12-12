«Старых можно не лечить»: новосибирец обвинил врачей в смерти пожилой матери

Posted 12 декабря, 11:49
Published 12 декабря, 11:49
Modified 12 декабря, 14:18
Updated 12 декабря, 14:18
Житель Новосибирска попытался добиться возбуждения уголовного дела в отношении врачей, которые, как утверждается, не оказали должной помощи пожилой женщине. Об инциденте сообщает «КП-Новосибирск».
Мужчина утверждает, что его мать слегла летом этого года. 88-летней женщина болела пневмонией, которую, вероятно можно было вылечить при своевременном вмешательстве. Когда у нее поднялась высокая температура, а назначенные препараты перестали помогать, сын вызвал «скорую». Однако поведение прибывших медиков смутило его. Он утверждает, что врач, увидев женщину, сказал, что «таких старых можно не лечить».
Пенсионерку увезли в больницу, где она скончалась спустя несколько дней. Сын утверждает, что ей никто не помог. Женщину перевели в реанимацию слишком поздно, к тому моменту ее состояние стало критическим.
Уголовное дело не было возбуждено. Мужчина намерен добиться проверки, чтобы доказать халатность медперсонала. Он также рассказал о проблемах с документами. После смерти матери ему выдали свидетельство с неверной датой, а медицинские документы семья не получила вовсе.
Эксперты утверждают, что в таком случае семья может потребовать все копии документов с больницы, а также заявить в прокуратуру, региональный Минздрав и страховую компанию. Помимо этого, возможно подать иск о компенсации морального вреда.
Ранее в Новосибирске пациентка с инвалидностью не могла получить необходимые лекарства.