В Новосибирске десятки домов остались без отопления в холода

Местные жители жалуются в комментариях, что с начала отопительного сезона тепло в этих домах исчезало несколько раз. Недавно в СГК объяснили, почему в домах новосибирцев сохраняется холод даже в холода. Это связано с разными причинами, включая ветхое жилье и высокий износ теплотрасс.