В Новосибирске десятки домов остались без отопления в холода

Posted 12 декабря, 02:30
Published 12 декабря, 02:30
Modified 12 декабря, 02:32
Updated 12 декабря, 02:32
Без отопления остался Октябрьский район. Сейчас нет тепла в 45 объектах. Теплоснабжения отсутствует в разных домах на улицах Лескова, Кирова и Ипподромской.
Оно исчезло с 18 часов. Был отключен участок теплотрассы из-за аварии. Все работы пообещали выполнить до 10 утра 12 декабря.
Местные жители жалуются в комментариях, что с начала отопительного сезона тепло в этих домах исчезало несколько раз. Недавно в СГК объяснили, почему в домах новосибирцев сохраняется холод даже в холода. Это связано с разными причинами, включая ветхое жилье и высокий износ теплотрасс.