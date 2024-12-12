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Posted 12 декабря, 02:30

Published 12 декабря, 02:30

Modified 12 декабря, 02:32

Updated 12 декабря, 02:32

Отопления снова нет

В Новосибирске десятки домов остались без отопления в холода

12 декабря 2024, 02:30
Фото: 1MI. Отопления снова нет
Очередной район остался без отопления в Новосибирске, о чем говорит карта аварийных отключений в городе.

Без отопления остался Октябрьский район. Сейчас нет тепла в 45 объектах. Теплоснабжения отсутствует в разных домах на улицах Лескова, Кирова и Ипподромской.

Оно исчезло с 18 часов. Был отключен участок теплотрассы из-за аварии. Все работы пообещали выполнить до 10 утра 12 декабря.

Местные жители жалуются в комментариях, что с начала отопительного сезона тепло в этих домах исчезало несколько раз. Недавно в СГК объяснили, почему в домах новосибирцев сохраняется холод даже в холода. Это связано с разными причинами, включая ветхое жилье и высокий износ теплотрасс.

Мэр пообещал жителям Новосибирска решить проблемы с отоплением
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Тепло#Отопление#Отключение#Коммунальная авария
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