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Posted 12 декабря, 07:05

Published 12 декабря, 07:05

Modified 12 декабря, 07:07

Updated 12 декабря, 07:07

Современная трасса

В Новосибирске назвали срок завершения строительства второго этапа Восточного обхода

12 декабря 2024, 07:05
Фото: 1MI. Современная трасса

В Новосибирске этап строительства Восточного обхода могут завершить в 2025

Второй этап строительства Восточного обхода могут завершить раньше срока — в 2025 году, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время итоговой пресс-конференции.

Справка

Восточный обход Новосибирска — это масштабный инфраструктурный проект, представляющий собой 80-километровую автодорогу, которая соединит Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Дорога будет играть ключевую роль в обеспечении бесперебойного выезда транспорта на федеральные трассы — Р-255 «Сибирь» и Р-254 «Иртыш». Проект рассчитан на реализацию в четыре этапа.

Проект финансируется исключительно из федерального бюджета, что позволяет избежать затрат из региональных средств. Однако, как подчеркнул губернатор, темпы реализации зависят от лимитов федерального финансирования, растянутых на длительный период.

«Проект федеральный, мы не можем привлекать областные средства. Сегодня подрядчик — „Новосибирскавтодор“ — работает с опережением графика и готов завершить второй этап уже в 2025 году. Но реализация зависит от лимитов финансирования, которые, к сожалению, растянуты до 2030 года», — заявил Андрей Травников.

В федеральном бюджете заложены средства не только на завершение второго этапа, но и на начало следующего. Несмотря на позитивные прогнозы, проект сталкивается с определёнными вызовами. Основная проблема — растянутые сроки финансирования.

«Дорога из денег»: 1,36 млрд потратят на ремонт трассы под Новосибирском
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Дорога#Трасса#Финансирование#Восточный обход
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