В Новосибирске назвали срок завершения строительства второго этапа Восточного обхода

«Проект федеральный, мы не можем привлекать областные средства. Сегодня подрядчик — „Новосибирскавтодор“ — работает с опережением графика и готов завершить второй этап уже в 2025 году. Но реализация зависит от лимитов финансирования, которые, к сожалению, растянуты до 2030 года», — заявил Андрей Травников.