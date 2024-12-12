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Posted 12 декабря, 06:53

Published 12 декабря, 06:53

Modified 12 декабря, 06:55

Updated 12 декабря, 06:55

Семь поликлиник должны были быть сданы в 2022 году

В Новосибирске назван срок начала работы «концессионных» поликлиник

12 декабря 2024, 06:53
Фото: t.me/vis_group. Семь поликлиник должны были быть сданы в 2022 году
Часть медучреждений примут первых пациентов в начале 2025 года, пообещал губернатор Травников.

Три поликлиники в Правобережье Новосибирска, построенные в рамках государственно-частного партнерства с группой компания «ВИС», полностью готовы и сданы в эксплуатацию. Однако они не работают из-за того, что Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм. В частности, покрытие стен не позволяло проводить антибактериальную обработку, заявил губернатор Новосибирской области в ходе итоговой годовой пресс-конференции.

На текущий момент все замечания устранены подрядчиком за свой счет, в начале 2025 года поликлиники начнут работать, подчеркнул Травников.

«В отношении поликлиник левого берега ситуация сложнее, потому что на них не удалось нам привлечь достаточное количество дешевых денег — грантов и бюджетных кредитов. Там остается часть финансирования коммерческих банков, и в сегодняшней ситуации мы перед дилеммой: или опять тормозить реализацию проекта до снижения ключевой ставки Центробанка, или настаивать на расторжении соглашения, забирать недострой и доводить их до конца за счет средств бюджета», — рассказал глава региона.

Семь новых поликлиник по концессионному соглашению, подписанному между правительством Новосибирской области и ГК «ВИС» в 2019 году, должны были быть сданы в конце 2022 года.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Андрей Травников обрисовал схемы, по которым может быть завершено возведение шести школ в Новосибирске. Концессия на их строительство так же была заключена в 2019 году со сроком сдачи в 2022 году.

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