В Новосибирске назван срок начала работы «концессионных» поликлиник

Posted 12 декабря, 06:53
Published 12 декабря, 06:53
Modified 12 декабря, 06:55
Updated 12 декабря, 06:55
Три поликлиники в Правобережье Новосибирска, построенные в рамках государственно-частного партнерства с группой компания «ВИС», полностью готовы и сданы в эксплуатацию. Однако они не работают из-за того, что Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм. В частности, покрытие стен не позволяло проводить антибактериальную обработку, заявил губернатор Новосибирской области в ходе итоговой годовой пресс-конференции.
На текущий момент все замечания устранены подрядчиком за свой счет, в начале 2025 года поликлиники начнут работать, подчеркнул Травников.
«В отношении поликлиник левого берега ситуация сложнее, потому что на них не удалось нам привлечь достаточное количество дешевых денег — грантов и бюджетных кредитов. Там остается часть финансирования коммерческих банков, и в сегодняшней ситуации мы перед дилеммой: или опять тормозить реализацию проекта до снижения ключевой ставки Центробанка, или настаивать на расторжении соглашения, забирать недострой и доводить их до конца за счет средств бюджета», — рассказал глава региона.
Семь новых поликлиник по концессионному соглашению, подписанному между правительством Новосибирской области и ГК «ВИС» в 2019 году, должны были быть сданы в конце 2022 года.
Кроме того, в ходе пресс-конференции Андрей Травников обрисовал схемы, по которым может быть завершено возведение шести школ в Новосибирске. Концессия на их строительство так же была заключена в 2019 году со сроком сдачи в 2022 году.