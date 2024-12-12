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Posted 12 декабря, 06:19

Published 12 декабря, 06:19

Modified 12 декабря, 06:21

Updated 12 декабря, 06:21

Новосибирцы обманывали страховую

В Новосибирске осудят банду автоподставщиков

12 декабря 2024, 06:19
Фото: 1MI. Новосибирцы обманывали страховую
В Новосибирске перед судом предстанут автоподставщики: подробности сообщили в прокуратуре.

Целый год автоподставщики «играли» со схемами по обману страховой компании. Предполагается, что они специально устраивали ДТП с застрахованными машинами и получали деньги по ОСАГО.

Данное преступление раскрыли. В числе подозреваемых были двое жителей города. Их обвинили в мошенничестве в сфере страхования. Был причинен ущерб на 400 тысяч рублей. Рассматривать дело уже завершили, теперь его передали в суд, который поставит финальную точку.

Другую банду автоподставщиков тоже поймали в Новосибирской области. Ранее Новосибирская область заняла пятое место по стоимости ОСАГО.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Суд#Уголовное дело#ОСАГО
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