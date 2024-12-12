В Новосибирске осудят банду автоподставщиков

Данное преступление раскрыли. В числе подозреваемых были двое жителей города. Их обвинили в мошенничестве в сфере страхования. Был причинен ущерб на 400 тысяч рублей. Рассматривать дело уже завершили, теперь его передали в суд, который поставит финальную точку.