В Новосибирске осудят банду автоподставщиков

Posted 12 декабря, 06:19
Published 12 декабря, 06:19
Modified 12 декабря, 06:21
Updated 12 декабря, 06:21
Целый год автоподставщики «играли» со схемами по обману страховой компании. Предполагается, что они специально устраивали ДТП с застрахованными машинами и получали деньги по ОСАГО.
Данное преступление раскрыли. В числе подозреваемых были двое жителей города. Их обвинили в мошенничестве в сфере страхования. Был причинен ущерб на 400 тысяч рублей. Рассматривать дело уже завершили, теперь его передали в суд, который поставит финальную точку.
Другую банду автоподставщиков тоже поймали в Новосибирской области. Ранее Новосибирская область заняла пятое место по стоимости ОСАГО.