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Posted 12 декабря, 12:42

Published 12 декабря, 12:42

Modified 12 декабря, 18:26

Updated 12 декабря, 18:26

В Новосибирске подешевели некоторые модели китайских автомобилей

В Новосибирске подешевели некоторые модели китайских автомобилей

12 декабря 2024, 12:42
Фото: 1MI.
В среднем за новый автомобиль жителям Новосибирской области придется отдать почти четыре миллиона рублей. Статистику изменения цен на авторынке подсчитали эксперты «Авто.ру».

Цены на автомобили в Новосибирской области продолжают расти. Однако число предложений также увеличивается, при этом самыми популярными остаются китайские модели. Они составляют около 70% предложений на рынке. Около 42% моделей находятся в диапазоне от 1,5 до 3 млн руб.

Цены на некоторые модели снизились за прошедший месяц. Среди них самыми дешевыми стали: Haval Jolion и facelift (до 2,63 млн руб.) и Chery Tiggo 4 Pro (до 2,15 млн руб.). Значительно упали цены также на Chery Arrizo 8 (до 3,03 млн руб.), Chery Tiggo 8 Pro Max (до 3,37 млн руб.) и Exeed TXL (до 4,26 млн руб.).

В целом средняя стоимость новых авто в регионе за ноябрь выросла до 3,7 млн руб.

Рекордсменами по снижению цен стали Geely Atlas (+5%; 3,55 млн руб.) и Changan Hunter Plus (+4,1%; 3,74 млн руб.).

Ранее стало известно об инциденте с обманутыми клиентами автосалона в Новосибирске.

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