В Новосибирске подешевели некоторые модели китайских автомобилей

Цены на автомобили в Новосибирской области продолжают расти. Однако число предложений также увеличивается, при этом самыми популярными остаются китайские модели. Они составляют около 70% предложений на рынке. Около 42% моделей находятся в диапазоне от 1,5 до 3 млн руб.