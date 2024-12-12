В Новосибирске силовики устроили облаву на мигрантов в бывшем дисбате

Posted 12 декабря, 02:30
Published 12 декабря, 02:30
Modified 12 декабря, 02:32
Updated 12 декабря, 02:32
Рейд прошел 11 декабря на территории бывшего батальона — он находится на улице Малыгина в Ленинском районе. Обычно там устраивают «привал» водители фур, которые везут продукцию на Хилокский рынок.
Силовики навестили местное кафе. В этот раз бежать посетителям было некуда, поэтому документы проверили у всех иностранцев, передает VN.ru.
Всего один иностранец жил в Новосибирске, не имея на это права. Вскоре его выдворят из страны. Еще троих уже граждан России отправили в военкомат для поставки на учет. В прошлый раз из Новосибирска выдворили десятки мигрантов.