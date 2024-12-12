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Posted 12 декабря, 02:30

Published 12 декабря, 02:30

Modified 12 декабря, 02:32

Updated 12 декабря, 02:32

Мигранта-дальнобойщика выдворят

В Новосибирске силовики устроили облаву на мигрантов в бывшем дисбате

12 декабря 2024, 02:30
Фото: Изображение Midjourney. Мигранта-дальнобойщика выдворят
В Новосибирске случилась очередная проверка мигрантов: рейд проводили силовики.

Рейд прошел 11 декабря на территории бывшего батальона — он находится на улице Малыгина в Ленинском районе. Обычно там устраивают «привал» водители фур, которые везут продукцию на Хилокский рынок.

Силовики навестили местное кафе. В этот раз бежать посетителям было некуда, поэтому документы проверили у всех иностранцев, передает VN.ru.

Всего один иностранец жил в Новосибирске, не имея на это права. Вскоре его выдворят из страны. Еще троих уже граждан России отправили в военкомат для поставки на учет. В прошлый раз из Новосибирска выдворили десятки мигрантов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мигранты#Военкомат#Рейд#Выдворение
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