В Новосибирске станет дороже разводиться с 1 января 2025

Posted 12 декабря, 12:23
Published 12 декабря, 12:23
Modified 12 декабря, 14:02
Updated 12 декабря, 14:02
Если ранее супруги платили за развод в ЗАГСе 650 рублей, то с 1 января за госпошлину придется отдать 5 000 рублей. Если брак решают расторгнуть через суд, то здесь заплатят ту же самую сумму — 5 000 рублей.
А вот жениться в России гораздо дешевле — 350 рублей. Также поменяются ценники на смену ФИО. Вместо прежних 1 600 рублей, с вас попросят 5 000 рублей.
В Новосибирской области за 11 месяцев поженились 18 462 молодоженов. Разводятся в регионе гораздо меньше пар — а аналогичный период 11 831. В ноябре поженились 1 178 сибиряков, а развелись 1 087 человек.
Недавно ЗАГС назвал самое красивое и редкое имя для девочки.