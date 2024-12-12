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Posted 12 декабря, 12:23

Published 12 декабря, 12:23

Modified 12 декабря, 14:02

Updated 12 декабря, 14:02

Разводятся в Новосибирске не часто

В Новосибирске станет дороже разводиться с 1 января 2025

12 декабря 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney. Разводятся в Новосибирске не часто
Об изменениях цен на свадьбы и разводы сообщил новосибирский ЗАГС.

Если ранее супруги платили за развод в ЗАГСе 650 рублей, то с 1 января за госпошлину придется отдать 5 000 рублей. Если брак решают расторгнуть через суд, то здесь заплатят ту же самую сумму — 5 000 рублей.

А вот жениться в России гораздо дешевле — 350 рублей. Также поменяются ценники на смену ФИО. Вместо прежних 1 600 рублей, с вас попросят 5 000 рублей.

В Новосибирской области за 11 месяцев поженились 18 462 молодоженов. Разводятся в регионе гораздо меньше пар — а аналогичный период 11 831. В ноябре поженились 1 178 сибиряков, а развелись 1 087 человек.

Недавно ЗАГС назвал самое красивое и редкое имя для девочки.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Свадьба#Загс#Развод
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