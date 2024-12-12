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Posted 12 декабря, 07:03

Published 12 декабря, 07:03

Modified 12 декабря, 07:05

Updated 12 декабря, 07:05

Мужчина получил таблетки через почту

В новосибирском аэропорту нашли полкилограмма сильнодействующих таблеток

12 декабря 2024, 07:03
Фото: atas.info. Мужчина получил таблетки через почту
В аэропорту Новосибирска нашли сотни грамм сильнодействующего препарата, о чем информировали в транспортной полиции.

Новосибирец подозревается в покушении на незаконный сбыт сильнодействующего вещества. Установлено, что в аэропорту было изъято 300 гр данных таблеток, которые получил 39-летний житель в отделении почты.

Посылка ему пришла из другого региона. Также во время обыска в квартире подозреваемого нашли еще 250 гр лекарства. Место тайника обнаружили и в поселке Краснообск.

Предполагается, что мужчина хотел сбывать таблетки через тайники-закладки. Однако преступную схему вычислили. Теперь ему грозит реальное наказание: до восьми лет лишения свободы, в случае подтверждения его вины.

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