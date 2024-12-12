В новосибирском аэропорту нашли полкилограмма сильнодействующих таблеток

Posted 12 декабря, 07:03
Published 12 декабря, 07:03
Modified 12 декабря, 07:05
Updated 12 декабря, 07:05
Новосибирец подозревается в покушении на незаконный сбыт сильнодействующего вещества. Установлено, что в аэропорту было изъято 300 гр данных таблеток, которые получил 39-летний житель в отделении почты.
Посылка ему пришла из другого региона. Также во время обыска в квартире подозреваемого нашли еще 250 гр лекарства. Место тайника обнаружили и в поселке Краснообск.
Предполагается, что мужчина хотел сбывать таблетки через тайники-закладки. Однако преступную схему вычислили. Теперь ему грозит реальное наказание: до восьми лет лишения свободы, в случае подтверждения его вины.