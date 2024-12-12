В новосибирском клубе «Отдых» произошел пожар — из здания бежали 200 человек

Posted 12 декабря, 01:40
Published 12 декабря, 01:40
Modified 12 декабря, 01:42
Updated 12 декабря, 01:42
Все произошло под вечер 11 декабря. В ТЦ «Юпитер», а именно в ночном клубе «Отдых», случился пожар. Как говорят очевидцы в соцсетях, внутри горел потолок.
Многим напомнило это трагедию в клубе «Хромая лошадь», где много лет назад погибло больше сотни человек. По одной из версий, иллюзионист играл с огнем и случайно поджег потолок, однако эту версию опровергли.
Как уточнили в МЧС, вовремя сработала пожарная сигнализация. Людей эвакуировали. Всего там праздновали корпоратив около 200 человек. Пострадавших нет. Причиной возгорания стал загоревшийся кондиционер. В другом пожаре погибли три человека.