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Posted 12 декабря, 01:40

Published 12 декабря, 01:40

Modified 12 декабря, 01:42

Updated 12 декабря, 01:42

Случился пожар

В новосибирском клубе «Отдых» произошел пожар — из здания бежали 200 человек

12 декабря 2024, 01:40
Фото: 1MI. Случился пожар

В новосибирском клубе «Отдых» произошел пожар

В Новосибирске случился пожар в клубе, откуда эвакуировались сотни человек, о чем сообщили в МЧС.

Все произошло под вечер 11 декабря. В ТЦ «Юпитер», а именно в ночном клубе «Отдых», случился пожар. Как говорят очевидцы в соцсетях, внутри горел потолок.

Многим напомнило это трагедию в клубе «Хромая лошадь», где много лет назад погибло больше сотни человек. По одной из версий, иллюзионист играл с огнем и случайно поджег потолок, однако эту версию опровергли.

Как уточнили в МЧС, вовремя сработала пожарная сигнализация. Людей эвакуировали. Всего там праздновали корпоратив около 200 человек. Пострадавших нет. Причиной возгорания стал загоревшийся кондиционер. В другом пожаре погибли три человека.

Фото: База
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Клуб#Огонь
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