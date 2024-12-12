В Новосибирской школе на видео попали издевательства над ребенком с ДЦП

Posted 12 декабря, 12:50
Published 12 декабря, 12:50
Modified 12 декабря, 13:13
Updated 12 декабря, 13:13
«Пинают в пах и плюют», — рассказала мать ребенка с ДЦП редакции «АСТ-54». По словам женщины, в школе №41 дети издеваются над ее сыном с инвалидностью прямо на уроках, стоит только учителю выйти за дверь класса.
О происходящей травле женщина узнала случайно благодаря другой маме. Сообщается, что видео, на котором ребенка избивают, ей отправила родительница одной из одноклассниц. Сибирячка немедленно связалась с учителем и директором. Сообщается, что руководство школы заявило о том, что «в ситуации разбираются» и пообещало организовать встречу с родителями инициаторов травли.
Переводить мальчика на домашнее обучение женщина отказывается, ссылаясь на то, что это повредит его социализации. Вместе с тем, сибирячка опасается за здоровье своего ребенка. Она написала заявление в ПДН и обратилась в Минобразования региона к детскому омбудсмену, однако ответа пока не получила.