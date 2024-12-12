В Новосибирской школе на видео попали издевательства над ребенком с ДЦП

Переводить мальчика на домашнее обучение женщина отказывается, ссылаясь на то, что это повредит его социализации. Вместе с тем, сибирячка опасается за здоровье своего ребенка. Она написала заявление в ПДН и обратилась в Минобразования региона к детскому омбудсмену, однако ответа пока не получила.