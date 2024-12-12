Винодел из Новосибирска обвинил полицейских в хищении тысяч литров алкоголя

Тогда новосибирец обратился в полицию и прокуратуру по факту хищения, пишет «Прецедент». Он заявил, что пропало три тысячи литров алкоголя: бочки были просто пустые. К слову, при первом изъятии часть вина ушло на экспертизу, а часть повредилась при транспортировке. Сами полицейские с обвинениями не согласны. Другие жители Новосибирска прятали в гаражах нелегальные алкоголь и сигареты на 20 млн рублей.