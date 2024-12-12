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Posted 12 декабря, 04:05

Published 12 декабря, 04:05

Modified 12 декабря, 04:07

Updated 12 декабря, 04:07

Вино создавал новосибирец

Винодел из Новосибирска обвинил полицейских в хищении тысяч литров алкоголя

12 декабря 2024, 04:05
Фото: 1MI. Вино создавал новосибирец
Новосибирец обвинил полицию в присвоении вещдоков в виде алкоголя, о чем рассказал сам винодел.

Весной текущего года правоохранители изъяли из склада винодела Вано Курашвили шесть тысяч литров вина. Бочки опечатали как вещдоки, однако со временем половина из них опустела.

Как рассказал потерпевший, он создавал вино для своих: ему поручили это делать организаторы «Землячества народов Грузии». Вино он не продавал, а раздавал тем, кто делал взносы на винный уксус: сколько сдавали, столько бутылок и получали. Однако все изменилось, когда к нему нагрянули силовики.

На Вано завели дело о производстве и хранении алкоголя без лицензии. Спустя время знакомый подозреваемого обратил внимание, что из подвала, где хранится вино, кто-то похищает вещдоки. Инцидент даже был снят на видео.

Тогда новосибирец обратился в полицию и прокуратуру по факту хищения, пишет «Прецедент». Он заявил, что пропало три тысячи литров алкоголя: бочки были просто пустые. К слову, при первом изъятии часть вина ушло на экспертизу, а часть повредилась при транспортировке. Сами полицейские с обвинениями не согласны. Другие жители Новосибирска прятали в гаражах нелегальные алкоголь и сигареты на 20 млн рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полиция#Уголовное дело#Алкоголь#Вино#Изъятие
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