Во сколько новосибирцам обойдутся новогодние подарки в 2024 году: подсчитали эксперты

Posted 12 декабря, 11:49
Published 12 декабря, 11:49
Modified 12 декабря, 18:43
Updated 12 декабря, 18:43
В прошлом году большое количество россиян были готовы потратить только 1000 рублей на поздравление одного человека. В этом году в среднем на один подарок рассчитывают потратить около 5000 рублей. По данным исследователей «FEEDBACK».
20% опрошенных планируют потратить до 5000 тысяч на человека. В прошлом году 18% предпочли ту же сумму. Гораздо большее количество опрошенных (28%) готовы потратить 3000 рублей на человека. 15% готовы расщедриться до 10 тысяч на подарок.
Наименьший процент готов потратить больше 25 тысяч на подарок (всего 5% россиян, год назад — 2%). Еще 4% закладывают до 20 тыс. рублей на подарок на человека (3% в прошлом году).
Аналитики связывают увеличение расходов с растущей инфляцией и общим увеличением стоимости товаров.
Ранее в Atas.info поделились самыми полезными советами о том, как сделать достойные подарки без ущерба для кошелька.