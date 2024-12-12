atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 11:49

Published 12 декабря, 11:49

Modified 12 декабря, 18:43

Updated 12 декабря, 18:43

Сколько готовы потратить новосибирцы на подарки

Во сколько новосибирцам обойдутся новогодние подарки в 2024 году: подсчитали эксперты

12 декабря 2024, 11:49
Фото: 1MI. Сколько готовы потратить новосибирцы на подарки
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В 2024 году россияне стали тратить больше денег на новогодние подарки. Наибольшее количество опрошенных закладывают в свой бюджет до 3000 рублей на одного человека.

В прошлом году большое количество россиян были готовы потратить только 1000 рублей на поздравление одного человека. В этом году в среднем на один подарок рассчитывают потратить около 5000 рублей. По данным исследователей «FEEDBACK».

20% опрошенных планируют потратить до 5000 тысяч на человека. В прошлом году 18% предпочли ту же сумму. Гораздо большее количество опрошенных (28%) готовы потратить 3000 рублей на человека. 15% готовы расщедриться до 10 тысяч на подарок.

Наименьший процент готов потратить больше 25 тысяч на подарок (всего 5% россиян, год назад — 2%). Еще 4% закладывают до 20 тыс. рублей на подарок на человека (3% в прошлом году).

Аналитики связывают увеличение расходов с растущей инфляцией и общим увеличением стоимости товаров.

Ранее в Atas.info поделились самыми полезными советами о том, как сделать достойные подарки без ущерба для кошелька.

Новосибирцам рассказали, во сколько обойдется визит Дедушки Мороза
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, как и куда отправлять письма Деду МорозуВыбираем лучший сладкий подарок на Новый год: чего стоит остерегаться при покупкеСтало известно, будет ли 31 декабря выходным днем
#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Новый год#Подарки#Новый год в Новосибирске 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика