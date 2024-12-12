Волна снегопадов обрушится на Новосибирск: прогноз погоды на новогодние праздники

Posted 12 декабря, 10:32
Published 12 декабря, 10:32
Modified 12 декабря, 10:34
Updated 12 декабря, 10:34
Отметим, что погода на Новый год в Новосибирске каждый год разная. Например, новогодние праздники 2022-2023 были очень морозными. К концу декабря температура воздуха составляла -21 градус. А вот праздничные дни 2023–2024 года были значительно теплее — в начале января температура воздуха составляла 0 градусов. Предстоящие праздники обещают быть теплыми, но снежными.
По данным Gismeteo, новогодние праздники в Новосибирске пройдут под знаком снега. Самые сильные осадки ожидаются 31 декабря — обещают сильный снегопад и температуру -11 градусов днем и -13 ночью. На 1 января прогнозируют небольшой снег, температура около -10 градусов днем и -12 ночью, ветер до 11 м/с.
В целом праздники будут холодными, с температурой около -12 градусов. С 4 по 5 января прогнозируется ясная погода, когда на небе появится солнце. К 8 января снова вернутся снегопады. В целом из 10 праздничных дней осадки ожидаются в шести.
По версии Яндекс.Погоды, праздники начнутся с морозов. 31 декабря температура опустится до -16 градусов днем, будет солнечно, осадков не ожидается. В первый день нового года станет чуть теплее: -14 градусов днем, ветер 6 м/с, небо останется ясным.
К середине праздников придет заметное потепление. Уже 2 января столбик термометра поднимется до -9 градусов, а 3 января может быть всего -1 градус днем. В эти дни возможны небольшие снегопады. В конце каникул температура вновь опустится до -5…-7 градусов, а облачность будет переменной.
WorldWeather также предсказывает преимущественно морозную зиму в Новосибирске. 31 декабря будет холоднее, чем по версии Gismeteo: -12 градусов днем и -16 ночью, с небольшим снегом. На 1 января обещают мороз в -13 градусов днем, но без осадков.
Далее праздники пройдут с переменной облачностью. В середине каникул, по данным WorldWeather, температуры будут стабильны: около -15 градусов днем и -17 ночью, без осадков. Потепления к -10 градусов можно ожидать только к 8 января.
Праздники в Новосибирске обещают быть зимними, с характерными для региона морозами. Анализ трех источников показал: