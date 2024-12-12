Волна снегопадов обрушится на Новосибирск: прогноз погоды на новогодние праздники

Отметим, что погода на Новый год в Новосибирске каждый год разная. Например, новогодние праздники 2022-2023 были очень морозными. К концу декабря температура воздуха составляла -21 градус. А вот праздничные дни 2023–2024 года были значительно теплее — в начале января температура воздуха составляла 0 градусов. Предстоящие праздники обещают быть теплыми, но снежными.