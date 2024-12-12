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Posted 12 декабря, 10:32

Published 12 декабря, 10:32

Modified 12 декабря, 10:34

Updated 12 декабря, 10:34

Сильный снегопад

Волна снегопадов обрушится на Новосибирск: прогноз погоды на новогодние праздники

12 декабря 2024, 10:32
Фото: 1MI. Сильный снегопад

Стало известно, какой будет погода на новогодних праздниках в Новосибирске

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Появился предварительный прогноз погоды на новогодние праздники в Новосибирске. Судя по прогнозам, жители города встретят Новый год под обильными снегопадами.

Отметим, что погода на Новый год в Новосибирске каждый год разная. Например, новогодние праздники 2022-2023 были очень морозными. К концу декабря температура воздуха составляла -21 градус. А вот праздничные дни 2023–2024 года были значительно теплее — в начале января температура воздуха составляла 0 градусов. Предстоящие праздники обещают быть теплыми, но снежными.

Прогноз погоды на новогодние праздники от Gismeteo

По данным Gismeteo, новогодние праздники в Новосибирске пройдут под знаком снега. Самые сильные осадки ожидаются 31 декабря — обещают сильный снегопад и температуру -11 градусов днем и -13 ночью. На 1 января прогнозируют небольшой снег, температура около -10 градусов днем и -12 ночью, ветер до 11 м/с.

В целом праздники будут холодными, с температурой около -12 градусов. С 4 по 5 января прогнозируется ясная погода, когда на небе появится солнце. К 8 января снова вернутся снегопады. В целом из 10 праздничных дней осадки ожидаются в шести.

Прогноз погоды по GismeteoПрогноз погоды по Gismeteo
Прогноз погоды по Gismeteo. Фото: скриншот

Прогноз погоды на новогодние праздники от Яндекс.Погоды

По версии Яндекс.Погоды, праздники начнутся с морозов. 31 декабря температура опустится до -16 градусов днем, будет солнечно, осадков не ожидается. В первый день нового года станет чуть теплее: -14 градусов днем, ветер 6 м/с, небо останется ясным.

К середине праздников придет заметное потепление. Уже 2 января столбик термометра поднимется до -9 градусов, а 3 января может быть всего -1 градус днем. В эти дни возможны небольшие снегопады. В конце каникул температура вновь опустится до -5…-7 градусов, а облачность будет переменной.

Прогноз погоды по Яндекс.ПогодыПрогноз погоды по Яндекс.Погоды
Прогноз погоды по Яндекс.Погоды. Фото: скриншот

Прогноз погоды на новогодние праздники от WorldWeather

WorldWeather также предсказывает преимущественно морозную зиму в Новосибирске. 31 декабря будет холоднее, чем по версии Gismeteo: -12 градусов днем и -16 ночью, с небольшим снегом. На 1 января обещают мороз в -13 градусов днем, но без осадков.

Далее праздники пройдут с переменной облачностью. В середине каникул, по данным WorldWeather, температуры будут стабильны: около -15 градусов днем и -17 ночью, без осадков. Потепления к -10 градусов можно ожидать только к 8 января.

Прогноз погоды по WorldWeatherПрогноз погоды по WorldWeather
Прогноз погоды по WorldWeather. Фото: скриншот

Общий прогноз на новогодние праздники

Праздники в Новосибирске обещают быть зимними, с характерными для региона морозами. Анализ трех источников показал:

  • Температура: Средние дневные показатели составят -11…-14 градусов, с похолоданием до -16…-19 градусов ночью. Короткое потепление ожидается с 3 по 5 января, до -1…-5 градусов.
  • Снег: По данным Gismeteo, праздники будут очень снежными, а вот дургие источники склоняются к более сухой погоде с переменной облачностью.
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