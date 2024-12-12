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Posted 12 декабря, 08:27

Published 12 декабря, 08:27

Modified 12 декабря, 08:29

Updated 12 декабря, 08:29

Грабитель угрожал сотрудникам банка оружием

Вооруженный грабитель напал на отделение банка в Новосибирске

12 декабря 2024, 08:27
Фото: 1MI. Грабитель угрожал сотрудникам банка оружием
Злоумышленник похитил значительную сумму денег и скрылся, сообщают в правоохранительных органах.

Рано утром в четверг, 12 декабря, неизвестный мужчина в камуфляжной одежде и с маской на лице ворвался в отделение «Локо-банка» на улице Гоголя вместе с сотрудниками, которые пришли на работу. В руках у него предмет, напоминавший оружие с глушителем.

Нападавший связал троих работников финансового учреждения, а четвертого заставил открыть хранилище наличных денег. Грабитель забрал 9,5 млн рублей и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в региональном главке полиции.

Последний раз громкий налет на банк с оружием в руках произошел в марте 2023 года. Тогда преступник ворвался в офис банка «Левобережный». Суммы похищенного руководство банка публично раскрывать не стало.

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