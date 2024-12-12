Вооруженный грабитель напал на отделение банка в Новосибирске

Posted 12 декабря, 08:27
Published 12 декабря, 08:27
Modified 12 декабря, 08:29
Updated 12 декабря, 08:29
Рано утром в четверг, 12 декабря, неизвестный мужчина в камуфляжной одежде и с маской на лице ворвался в отделение «Локо-банка» на улице Гоголя вместе с сотрудниками, которые пришли на работу. В руках у него предмет, напоминавший оружие с глушителем.
Нападавший связал троих работников финансового учреждения, а четвертого заставил открыть хранилище наличных денег. Грабитель забрал 9,5 млн рублей и скрылся.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в региональном главке полиции.
Последний раз громкий налет на банк с оружием в руках произошел в марте 2023 года. Тогда преступник ворвался в офис банка «Левобережный». Суммы похищенного руководство банка публично раскрывать не стало.