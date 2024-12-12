Вооруженный грабитель напал на отделение банка в Новосибирске

Рано утром в четверг, 12 декабря, неизвестный мужчина в камуфляжной одежде и с маской на лице ворвался в отделение «Локо-банка» на улице Гоголя вместе с сотрудниками, которые пришли на работу. В руках у него предмет, напоминавший оружие с глушителем.