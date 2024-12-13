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Posted 13 декабря, 11:05

Published 13 декабря, 11:05

Modified 13 декабря, 11:49

Updated 13 декабря, 11:49

Пенсионерам в Новосибирске выплатят 13 пенсию в декабре

13 пенсия в декабре: кому положена и как получить выплату

13 декабря 2024, 11:05
Фото: 1MI.

Пенсионерам в Новосибирске выплатят 13 пенсию в декабре

Из-за длинных выходных проиндексированные выплаты за январь будут выплачены в декабре. Об этом сообщили в отделении Социального фонда Новосибирской области.

Выплаты придут в последние числа декабря. В первую очередь это коснется тех, кто получает выплаты через «Почту России». График работы почтовых отделений в новогодние каникулы появится позже.

Пособия и другие выплаты, традиционно выплачиваемые с 1 по 8 января, также выдадут в декабре.

Прибавка к пенсиям составит 7,3%. Более того, в этот раз выплаты проиндексируют и тем пенсионерам, которые ведут трудовую деятельность. Им проиндексируют пенсии с учетом всех пропущенных повышений.

Напомним, ранее стали известны даты выходных дней.

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