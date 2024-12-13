13 пенсия в декабре: кому положена и как получить выплату

Posted 13 декабря, 11:05
Published 13 декабря, 11:05
Modified 13 декабря, 11:49
Updated 13 декабря, 11:49
Выплаты придут в последние числа декабря. В первую очередь это коснется тех, кто получает выплаты через «Почту России». График работы почтовых отделений в новогодние каникулы появится позже.
Пособия и другие выплаты, традиционно выплачиваемые с 1 по 8 января, также выдадут в декабре.
Прибавка к пенсиям составит 7,3%. Более того, в этот раз выплаты проиндексируют и тем пенсионерам, которые ведут трудовую деятельность. Им проиндексируют пенсии с учетом всех пропущенных повышений.
Напомним, ранее стали известны даты выходных дней.