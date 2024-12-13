Актер Никита Кологривый обогнал по популярности Стэйтема и Ди Каприо

Posted 13 декабря, 03:59
Published 13 декабря, 03:59
Modified 13 декабря, 04:01
Updated 13 декабря, 04:01
Кологривый выбился в лидеры самых популярных актеров этого года. Он обогнал даже голливудских звезд. Звезда современных сериалов «Слово пацана» и «Комбинация» стал наиболее просматриваемым на Кинопоиске, чем Джейсон Стэйтем и Леонардо ДиКаприо.
А вот россиянки первое место среди актеров не заняли. В лидерах оказалась актриса Ана де Армас, сыгравшая в фильме «Бегущий по лезвию 2049».
Однако вторую позицию все-таки удалось завоевать Юлии Снигирь, снявшейся в «Мастер и Маргарите» и «Золотом дне». Третье место досталось звезде нашумевшего фильма «Субстанция» Маргарет Куолли.