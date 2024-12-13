Актер Никита Кологривый обогнал по популярности Стэйтема и Ди Каприо

Кологривый выбился в лидеры самых популярных актеров этого года. Он обогнал даже голливудских звезд. Звезда современных сериалов «Слово пацана» и «Комбинация» стал наиболее просматриваемым на Кинопоиске, чем Джейсон Стэйтем и Леонардо ДиКаприо.