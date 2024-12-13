Аномальное потепление накроет Новосибирск

Самое большое аномальное потепление ждет новосибирцев в декабре. В субботу, 14 числа, потеплеет до -3 днем и -6 ночью, а в воскресенье, 15 декабря будет и вовсе плюсовая температура: до +1 днем, но -12 ночью. При этом ожидается небольшой снег, передает «Яндекс. Погода».