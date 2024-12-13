Аномальное потепление накроет Новосибирск

Posted 13 декабря, 04:00
Published 13 декабря, 04:00
Modified 13 декабря, 04:02
Updated 13 декабря, 04:02
Самое большое аномальное потепление ждет новосибирцев в декабре. В субботу, 14 числа, потеплеет до -3 днем и -6 ночью, а в воскресенье, 15 декабря будет и вовсе плюсовая температура: до +1 днем, но -12 ночью. При этом ожидается небольшой снег, передает «Яндекс. Погода».
Сайт world-weather обещает потепление до -1 в воскресенье и -3 ночью. При этом осадков не ожидается, но все равно станет пасмурно.
Гидрометцентр прогнозирует 14 декабря -8…-10 ночью и -3…-5 днем, а 15 числа -4…-6 ночью и 0…-2 днем. В воскресенье пройдет мокрый снег, также усилятся порывы ветра до 17 м/с.