«АвтоВаз» отзовет потенциально опасные автомобили: что с ними не так

С инициативой выступил национальный автомобильный союз. Активисты обратились в Росстандарт, потребовав обязать «АвтоВаз» дооборудовать модели, которые выпускаются без подушек безопасности и других важных систем. По их заявлению, такие автомобили могут представлять серьезную угрозу как для водителей, так и для пешеходов.