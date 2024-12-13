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Posted 13 декабря, 16:47

Published 13 декабря, 16:47

Modified 13 декабря, 17:13

Updated 13 декабря, 17:13

«АвтоВаз» могут заставить отозвать около 600 000 автомобилей

«АвтоВаз» отзовет потенциально опасные автомобили: что с ними не так

13 декабря 2024, 16:47
Фото: 1MI.

«АвтоВаз» могут заставить отозвать около 600 000 автомобилей

Крупнейшего производителя легковых автомобилей могут заставить отозвать около 600 000 машин, которые не оборудованы подушками безопасности и другими необходимыми системами.

Около 600 000 автомобилей моделей Granta, Vesta и Niva могут быть отправлены обратно производителю, чтобы тот оборудовал их необходимыми системами безопасности за свой счет.

С инициативой выступил национальный автомобильный союз. Активисты обратились в Росстандарт, потребовав обязать «АвтоВаз» дооборудовать модели, которые выпускаются без подушек безопасности и других важных систем. По их заявлению, такие автомобили могут представлять серьезную угрозу как для водителей, так и для пешеходов.

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