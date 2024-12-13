«АвтоВаз» отзовет потенциально опасные автомобили: что с ними не так

Posted 13 декабря, 16:47
Published 13 декабря, 16:47
Modified 13 декабря, 17:13
Updated 13 декабря, 17:13
Около 600 000 автомобилей моделей Granta, Vesta и Niva могут быть отправлены обратно производителю, чтобы тот оборудовал их необходимыми системами безопасности за свой счет.
С инициативой выступил национальный автомобильный союз. Активисты обратились в Росстандарт, потребовав обязать «АвтоВаз» дооборудовать модели, которые выпускаются без подушек безопасности и других важных систем. По их заявлению, такие автомобили могут представлять серьезную угрозу как для водителей, так и для пешеходов.
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