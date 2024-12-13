Экс-директора «Метро МиР» Мысика будут судить в Новосибирске

Posted 13 декабря, 09:45
Published 13 декабря, 09:45
Modified 13 декабря, 09:47
Updated 13 декабря, 09:47
Александра Мысика арестовали в 2022 году. Бывшего директора «Метро МиР» будут судить за превышение полномочий.
Предполагается, что в период с 2019 по 2021 год, когда строилась ледовая арена на левом берегу, по поручению руководители были подменены материалы при строительстве дорог к ЛДС.
Их строили из песка, вместо качественных материалов. В итоге, подъезды к арене пришлось переделывать с большими убытками. По его делу утверждено обвинительное заключение. Теперь финальную точку поставит суд. Ранее житель Новосибирска арестован за хищение миллионов у актрисы Раисы Рязановой