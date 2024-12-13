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Posted 13 декабря, 09:45

Published 13 декабря, 09:45

Modified 13 декабря, 09:47

Updated 13 декабря, 09:47

Дорогу к ЛДС переделывали

Экс-директора «Метро МиР» Мысика будут судить в Новосибирске

13 декабря 2024, 09:45
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Дорогу к ЛДС переделывали
Перед судом предстанет бывший директор муниципального предприятия Александр Мысик: подробности дала транспортная прокуратура.

Александра Мысика арестовали в 2022 году. Бывшего директора «Метро МиР» будут судить за превышение полномочий.

Предполагается, что в период с 2019 по 2021 год, когда строилась ледовая арена на левом берегу, по поручению руководители были подменены материалы при строительстве дорог к ЛДС.

Их строили из песка, вместо качественных материалов. В итоге, подъезды к арене пришлось переделывать с большими убытками. По его делу утверждено обвинительное заключение. Теперь финальную точку поставит суд. Ранее житель Новосибирска арестован за хищение миллионов у актрисы Раисы Рязановой

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Александр Мысик#Превышение полномочий
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