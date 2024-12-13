«Это место похоже на ад»: топ-5 ужасных катков Новосибирска по народному антирейтингу

Хуже всего оценка у катка для детей, который находится в торговом центре. Самые гневные комментарии связаны с тем, что на лед пускают кататься детей, занимающихся фигурным катанием, поэтому родители просто боятся за жизнь малолетних, ведь им может «прилететь коньком». Также есть жалобы на плохие катки.