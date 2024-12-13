«Это место похоже на ад»: топ-5 ужасных катков Новосибирска по народному антирейтингу

Posted 13 декабря, 09:19
Published 13 декабря, 09:19
Modified 13 декабря, 09:21
Updated 13 декабря, 09:21
Рейтинг составлялся на основе отзывов жителей Новосибирска в сервисе 2ГИС и не несет объективной оценки. В списке рассматривались только катки с прокатом.
Новосибирцы жалуются на высокие цены (прокатиться стоит 350 рублей) и коньки плохого качества. Однако горожане отмечают красоту территории, но не могут закрыть глаза на плохой сервис и некачественный лед.
«Ужасный сервис и коньки»;
«Качество льда хуже некуда, просто сплошные дыры, так кататься просто нельзя».
Час проката коньков в ЛДС стоит 200 рублей, а со своими — 100. Большинство жалоб связаны с отсутствием размеров коньков и длинные очереди.
«Ужасно все, приехали на 5 минут позже размеров уже никаких нет. Людей куча. Ну вы Коньков побольше купите что ли побольше»;
«Оценка ниже среднего, даже без комментариев, бил один раз, больше не пойдём!!!».
Прокатиться взрослому с арендованными коньками стоит 250 рублей, а со своими — 150. Чаще всего горожане сетуют на плохо залитый лед, давку, большие очереди и тупые коньки.
«Как обычно из года в год, ничего не меняется. Давка, очереди, и полное безразличие к качеству предоставляемой услуги. Но если прям уж очень хочется то планируйте на очереди потратить час»;
«Прокатные коньки tупые как дрова, крайне не рекомендую».
Со своими коньками с посетителей берут 100 рублей, а с прокатными — 200. Среди жалоб у посетителей большинство из-за очередей, плохие коньки, отсутствие размеров, маленькие раздевалки и тесноту.
«Мало коньков! Размеров нет (»;
«У обслуживающего персонала воспитание отсутствует. От слова „совсем“. Никаких нравов, норм поведения. Место с таким громким названием. А порядок навести не можете».
Хуже всего оценка у катка для детей, который находится в торговом центре. Самые гневные комментарии связаны с тем, что на лед пускают кататься детей, занимающихся фигурным катанием, поэтому родители просто боятся за жизнь малолетних, ведь им может «прилететь коньком». Также есть жалобы на плохие катки.
«Провал. Качество льда, раздевалка, тренера с обучающимися»;
«Сделайте время отдельное для юных фигуристов, невозможно кататься когда профи мимо ногами машут»;
«Уберите групповые занятия!!! Детям кататься не возможно из-за ваших юных фигуристок!!!»;
«Коньки все убитые, их мало, вечная толпа фигуристов на подкатке. Кататься невозможно».