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Posted 13 декабря, 05:44

Published 13 декабря, 05:44

Modified 13 декабря, 05:46

Updated 13 декабря, 05:46

Никто не пострадал

Из новосибирской гимназии эвакуировали 700 детей — что произошло

13 декабря 2024, 05:44
Фото: 1MI. Никто не пострадал

В Новосибирске из гимназии эвакуировали 700 детей

В Новосибирске сообщили о пожаре в одной из гимназий: подробности назвали в МЧС.

Все произошло утром 13 декабря в гимназии №2. Образовательное учреждение расположено в Ленинском районе, на улице Киевская, 5.

Очевидцы сообщают, что в школе случился пожар. Всех детей и персонал из здания оперативно эвакуировали. В МЧС официально прокомментировали инцидент.

Как оказалось, в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация из-за короткого замыкания щитка. Возгорания не было. Школу проверили, задымление не нашли. Всего на улицу вывели 703 ученика и 30 преподавателей. Учебное заведение уже приступило к работе.

Фото: 2ГИС

Тем временем гимназию №9 эвакуировали два раза из-за угрозы теракта. На место приезжали все спецслужбы, детей эвакуировали. К счастью, бомбу в школе не нашли. В начале года один из учеников другой гимназии возмутился действиями учителей во время пожара. Педагоги якобы не правильно проводили эвакуацию. Однако мэрия встала на защиту учителей.

Вторая эвакуация за неделю: в гимназии №9 в Новосибирске еще одна угроза теракта
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Дети#Пожар#МЧС
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