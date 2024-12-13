Из новосибирской гимназии эвакуировали 700 детей — что произошло

Posted 13 декабря, 05:44
Published 13 декабря, 05:44
Modified 13 декабря, 05:46
Updated 13 декабря, 05:46
Все произошло утром 13 декабря в гимназии №2. Образовательное учреждение расположено в Ленинском районе, на улице Киевская, 5.
Очевидцы сообщают, что в школе случился пожар. Всех детей и персонал из здания оперативно эвакуировали. В МЧС официально прокомментировали инцидент.
Как оказалось, в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация из-за короткого замыкания щитка. Возгорания не было. Школу проверили, задымление не нашли. Всего на улицу вывели 703 ученика и 30 преподавателей. Учебное заведение уже приступило к работе.
Тем временем гимназию №9 эвакуировали два раза из-за угрозы теракта. На место приезжали все спецслужбы, детей эвакуировали. К счастью, бомбу в школе не нашли. В начале года один из учеников другой гимназии возмутился действиями учителей во время пожара. Педагоги якобы не правильно проводили эвакуацию. Однако мэрия встала на защиту учителей.