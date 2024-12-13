Из новосибирской гимназии эвакуировали 700 детей — что произошло

Тем временем гимназию №9 эвакуировали два раза из-за угрозы теракта. На место приезжали все спецслужбы, детей эвакуировали. К счастью, бомбу в школе не нашли. В начале года один из учеников другой гимназии возмутился действиями учителей во время пожара. Педагоги якобы не правильно проводили эвакуацию. Однако мэрия встала на защиту учителей.