Как сэкономить на новогоднем столе: 9 проверенных советов

Posted 13 декабря, 10:42
Published 13 декабря, 10:42
Modified 13 декабря, 10:44
Updated 13 декабря, 10:44
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1
Составьте подробный план меню
Начните с составления точного списка блюд, которые вы хотите приготовить. Выбирайте рецепты с доступными ингредиентами, избегая сложных и дорогих блюд. Подумайте, какие продукты уже есть дома, чтобы не покупать лишнего. Например, замороженные овощи или крупы можно использовать для гарниров.
Важно заранее определить, сколько человек вы ожидаете за столом. Это позволит точно рассчитать количество еды, избежать излишков и перерасхода продуктов.
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2
Покупайте продукты заранее
Цены на продукты существенно растут ближе к праздникам, поэтому старайтесь закупаться за несколько недель до Нового года. Консервы, замороженные продукты, специи и напитки можно купить заранее, пока они стоят дешевле.
Следите за акциями в магазинах и сравнивайте цены. Покупки в оптовых магазинах также могут стать хорошим решением, особенно если вы планируете большое застолье.
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3
Используйте сезонные продукты
Сезонные овощи и фрукты стоят значительно дешевле. Вместо экзотических блюд, требующих дорогих ингредиентов, сделайте ставку на традиционные салаты или горячие блюда с картофелем, капустой, свеклой.
Сезонные продукты не только доступнее, но и полезнее, поскольку они содержат больше витаминов и лучше сохраняют вкус.
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4
Используйте бюджетные альтернативы
Необязательно покупать дорогую красную икру или деликатесы. Их можно заменить более доступными продуктами. Например, вместо настоящей икры можно купить иммитированную — иногда она ничуть не уступает по вкусу, а вместо рыбы горячего копчения можно подать запечённую скумбрию.
Также попробуйте приготовить домашние аналоги магазинных деликатесов, например, запечь курицу вместо покупки готовой мясной нарезки. Сладкое и выпечку также можно сделать самостоятельно.
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5
Сократите количество блюд
На праздничных столах часто остаётся много еды, которую потом приходится выбрасывать. Готовьте столько, сколько действительно нужно, и выбирайте блюда, которые легко доедать в последующие дни.
Сфокусируйтесь на нескольких основных блюдах, которые понравятся всем гостям. Излишняя пестрота стола не всегда означает качество.
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6
Украшайте стол без лишних затрат
Создать праздничное настроение можно с помощью недорогих элементов декора. Используйте свечи, мандарины, шишки, еловые ветки или самодельные украшения. Они придадут уют и атмосферу праздника.
Не покупайте дорогую посуду или одноразовые тарелки. Лучше украсить стол тканевыми салфетками или использовать то, что уже есть дома.
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7
Поделите расходы
Если вы встречаете Новый год в кругу друзей или родственников, предложите каждому принести своё блюдо или закуску. Это значительно снизит нагрузку на ваш бюджет.
Кроме того, совместные расходы на напитки или десерты помогут избежать больших затрат с вашей стороны.
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8
Не тратьтесь на лишние напитки
Часто алкоголь занимает значительную часть бюджета. Купите ровно столько, сколько потребуется. Вместо дорогого шампанского можно выбрать качественное недорогое вино или игристый напиток.
Домашние напитки, такие как компоты или морсы, станут отличной альтернативой лимонадам и сокам и даже больше порадуют гостей.
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9
Избегайте импульсивных покупок
Во время предпраздничной суеты легко увлечься и набрать лишнего. Перед походом в магазин составьте чёткий список и придерживайтесь его.
Постарайтесь не ходить за покупками голодными — так вы сможете избежать ненужных трат и сэкономить бюджет.
Экономия на новогоднем столе — это не про отказ от угощений, а про разумный подход к планированию. Следуя этим советам, вы сможете встретить праздник с радостью и вкусом, не переживая о потраченных деньгах.