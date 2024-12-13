Как сэкономить на новогоднем столе: 9 проверенных советов

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Составьте подробный план меню

Начните с составления точного списка блюд, которые вы хотите приготовить. Выбирайте рецепты с доступными ингредиентами, избегая сложных и дорогих блюд. Подумайте, какие продукты уже есть дома, чтобы не покупать лишнего. Например, замороженные овощи или крупы можно использовать для гарниров.

Важно заранее определить, сколько человек вы ожидаете за столом. Это позволит точно рассчитать количество еды, избежать излишков и перерасхода продуктов.