Когда хочется новогоднего настроения: чем заняться в Новосибирске в декабре — афиша

Балет «Щелкунчик» в НОВАТе (6+) Где: Новосибирский театр оперы и балета, Красный просп., 36 Когда: каждый день в декабре, 19:00 Стоимость: 5000-35000₽ Невероятный спектакль, который станет настоящим воплощением зимнего волшебства! Премьера балета «Щелкунчик» состоялась еще в 1966 году, и с тех пор он покоряет сердца зрителей по всему миру. Сказочный сюжет о рождественской ночи и битве Щелкунчика с мышиным королём приведет вас в мир магии и чудес, сопровождаемый великолепной музыкой П. Чайковского.