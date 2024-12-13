Когда хочется новогоднего настроения: чем заняться в Новосибирске в декабре — афиша

Posted 13 декабря, 13:07
Published 13 декабря, 13:07
Modified 13 декабря, 13:09
Updated 13 декабря, 13:09
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Открытие горнолыжного сезона (0+)
Где: Горнолыжный комплекс «Ключи», площадь с ёлкой перед парковкой
Когда: 15 декабря, начало в 15:00
Стоимость: Вход свободный
Горнолыжный комплекс «Ключи» приглашает на уличную праздничную программу, чтобы отметить открытие горнолыжного сезона. В программе — весёлые конкурсы, большой новогодний хоровод, игровые блоки для детей и сладкие призы для участников. Одним из самых ярких моментов будет катание на хаски в упряжке. Праздник подходит как для взрослых, так и для детей.
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5 желаний Снежной Бабы (0+)
Где: парки «Бугринская роща», «У моря Обского», «Сосновый бор», «Заельцовский»
Когда: 14–15 декабря, 13:00 и 16:00
Стоимость: Вход свободный
Новогодний квест для всей семьи! Пройдите вместе с зимними героями по паркам города и разгадайте желания Снежной Бабы. В каждом парке — своя программа, а победителей ждёт приятный подарок. Легенда квеста рассказывает, что только вы можете исполнить желания Снежной Бабы! Не упустите шанс стать частью настоящего зимнего приключения.
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Вечеринка «Новогодняя елка» в «Типографии» (18+)
Где: Типография, Красный просп., 22
Когда: 29 декабря, 20:00
Стоимость: 1000₽
Завершающая вечеринка года в «Типографии» — это самое яркое и праздничное событие декабря! Ожидайте незабываемую атмосферу, конкурсы с подарками, яркие наряды и море веселья. Дед Мороз и Снегурочка поздравят гостей, а музыка, танцы и классные коктейли не дадут вам скучать. В качестве диджеев — Dj Lancor и Dj Benjamin, а на сцене будет выступать группа No Comments.
Где: ДК им. М. Горького, Богдана Хмельницкого, 40
Когда: 14 декабря, 15:00
Стоимость: Вход свободный
Новосибирский городской духовой оркестр приглашает на атмосферный концерт, посвящённый зимнему времени года. В программе — произведения Арно Бабаджаняна, Андрея Эшпая, Юрия Саульского и музыку из знаменитых советских фильмов. Бесплатные билеты можно получить в фойе за 40 минут до начала.
Где: Молодёжная библиотека на Красном, Красный просп., 26
Когда: 14 декабря, 18:00
Стоимость: Вход свободный
Вечер романса, кантри и советских песен под живое исполнение ждёт гостей Молодёжной библиотеки. В программе — современные романсы и итальянские хиты в исполнении Евгении Долговой, Натальи Мастихиной и других талантливых музыкантов. Великолепная атмосфера и замечательная музыка подарят вам настоящее новогоднее настроение.
Где: «ЦК19», Свердлова, 13
Когда: 14 декабря, 18:00
Стоимость: Вход свободный
Отличная возможность для поклонников молодёжного дизайна — посмотреть выставку и одновременно насладиться живой музыкой в исполнении местных талантов. В этом году тема выставки посвящена магии, а музыка будет создавать идеальную атмосферу для зимнего вечера.
Где: Католический Кафедральный собор Преображения Господня, ул. М. Горького, 100
Когда: 22 декабря, 15:00
Стоимость: 300-800₽
Великолепная музыка И. С. Баха, П. Чайковского и других композиторов в исполнении органистов Натальи и Анны Багинских, а также художественное слово Екатерины Колесниковой подарят вам атмосферу настоящего зимнего чуда.
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Балет «Щелкунчик» в НОВАТе (6+)
Где: Новосибирский театр оперы и балета, Красный просп., 36
Когда: каждый день в декабре, 19:00
Стоимость: 5000-35000₽
Невероятный спектакль, который станет настоящим воплощением зимнего волшебства! Премьера балета «Щелкунчик» состоялась еще в 1966 году, и с тех пор он покоряет сердца зрителей по всему миру. Сказочный сюжет о рождественской ночи и битве Щелкунчика с мышиным королём приведет вас в мир магии и чудес, сопровождаемый великолепной музыкой П. Чайковского.
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Шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» (6+)
Где: Сибирь-Арена, ул. Немировича-Данченко, 160
Когда: 21–22 декабря, 15:00
Стоимость: 1000-3500₽
Легендарное шоу на льду с симфоническим оркестром! Балет «Щелкунчик» предстанет перед зрителями в новом формате: фигурное катание, балет и «живая» музыка Петра Чайковского. Этот удивительный спектакль погрузит вас в мир сказки и новогоднего волшебства, а оркестр вживую исполнит музыкальные шедевры, ставшие неотъемлемой частью праздничного настроения.
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Опера «Морозко» (6+)
Где: Новосибирский театр оперы и балета, Красный просп., 36
Когда: 21–22 декабря, 15:00
Стоимость: 2000-5000₽
Мелодичная и волшебная опера-сказка Михаила Красева о девушке Дунюшке, которая с помощью доброго лесного волшебника Морозко проходит все испытания зимнего леса. Этот музыкальный спектакль, полюбившийся зрителям с 1950 года, вновь оживает на сцене театра. Опера наполнена красивой музыкой, яркими персонажами и, конечно, чудесами.
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Новогодний мюзикл «Приключение снежной бабы в стране новогодних игрушек» (0+)
Где: КК им. В.Маяковского, Красный просп., 15
Когда: 23, 24 декабря, 3, 4, 5 января
Стоимость: 500-800₽
В Стране Новогодних игрушек творится настоящее волшебство, но Злючка-Колючка угрожает нарушить праздничные приготовления. Помогите Мастеру новогодних игрушек вернуть радость и волшебство в Страну и сделайте Новый год по-настоящему счастливым!
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Театрализованное интерактивное новогоднее шоу «Со вкусом Нового года» (0+)
Где: КДЦ им. К. С. Станиславского, ул. Котовского, 2а
Когда: 24 декабря — 8 января
Стоимость: 450₽
Три снеговика отправляются в лес, полный чудес, где встречают Снежную Королеву. Множество забавных приключений, смешные ситуации и современные новогодние песни понравятся как детям, так и взрослым!
Где: кинотеатры города
Когда: с 12 декабря
Стоимость: от 350₽
Снежная королева и Дед Мороз были когда-то друзьями, но, похитив магический артефакт, они разошлись. В новых приключениях Снежной королевы с помощью Бабы-яги, Ивана Царевича и других магических существ вам предстоит спасти мир от ледяного заморозка. Яркие спецэффекты и закрученный сюжет подарят зрителям множество эмоций.
Где: кинотеатры города
Когда: с 12 декабря
Стоимость: от 300₽
Мультсериал «Три кота» продолжает радовать своих маленьких зрителей. В этом новогоднем выпуске котята мечтают о ярком празднике, но неожиданное происшествие перевернёт все их планы. Прекрасный выбор для семейного просмотра!
Где: кинотеатры города
Когда: с 12 декабря
Стоимость: от 400₽
Забавная и трогательная комедия о том, как новый год можно провести в совершенно неожиданных обстоятельствах. Ольга и её бойфренд Кирилл оказываются на горнолыжном курорте, но вместо праздника попадают в ситуацию, где предстоит столкнуться с бывшим мужем Ольги и его новой подругой. Много смешных ситуаций и неожиданных поворотов. В ролях: Гоша Куценко, Анна Михалкова, Владимир Яглыч, Полина Максимова и другие.
Где: кинотеатры города
Когда: с 19 декабря
Стоимость: от 400₽
В новом фильме из серии «Ёлки» множество персонажей из разных уголков страны собираются, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну. Судьбы переплетаются, и каждый из героев вынужден сделать важный выбор, который изменит их жизнь и подготовит к Новому году. В ролях: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Ирина Пегова и другие.
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Выставка «Когда приходит новый год» (6+)
Где: Краеведческий музей, Красный просп., 23
Когда: с 14 декабря, 18:30
Стоимость: Вход свободный
Выставка из фондов Новосибирского краеведческого музея посвящена новогодним традициям с 1930-х годов. Среди экспонатов — детские костюмы, новогодние украшения, музыкальные инструменты и уникальные ароматы, которые возвращают к воспоминаниям о праздниках прошлого.
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Мастер-класс по созданию карты мечт на 2025 (14+)
Где: Котокафе «Мурчим», Заровного, 32
Когда: 15 декабря, 19:30
Стоимость: 700₽
В котокафе «Мурчим» вас приглашают создать карту мечт на 2025 год. Это отличный способ визуализировать свои цели и желания, а также зарядиться вдохновением на новый год.
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Новогодняя программа в Музее на набережной (6+)
Где: Музей на набережной, ул. Обская, 4
Когда: 16 — 28 декабря
Стоимость: Вход свободный
Музей подготовил разнообразные мероприятия: этнографические занятия с мастер-классами по изготовлению народной куклы и Рождественского ангела, новогодние исторические квизы и иммерсивные экскурсии. Погрузитесь в атмосферу народных традиций и окунитесь в сказку!