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Posted 13 декабря, 13:07

Published 13 декабря, 13:07

Modified 13 декабря, 13:09

Updated 13 декабря, 13:09

Поезд Деда Мороза

Когда хочется новогоднего настроения: чем заняться в Новосибирске в декабре — афиша

13 декабря 2024, 13:07
Фото: 1MI. Поезд Деда Мороза
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Декабрь в Новосибирске — это время волшебства, магии и предновогоднего настроения. Город наполняется ощущением праздника. Если вы хотите зарядиться новогодним духом, предлагаем несколько мероприятий, которые помогут вам погрузиться в зимнюю атмосферу.

Новогодние программы

Новогодняя иллюминацияНовогодняя иллюминация
Новогодняя иллюминация. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Открытие горнолыжного сезона (0+)

Где: Горнолыжный комплекс «Ключи», площадь с ёлкой перед парковкой

Когда: 15 декабря, начало в 15:00

Стоимость: Вход свободный

Горнолыжный комплекс «Ключи» приглашает на уличную праздничную программу, чтобы отметить открытие горнолыжного сезона. В программе — весёлые конкурсы, большой новогодний хоровод, игровые блоки для детей и сладкие призы для участников. Одним из самых ярких моментов будет катание на хаски в упряжке. Праздник подходит как для взрослых, так и для детей.

5 желаний Снежной Бабы (0+)

Где: парки «Бугринская роща», «У моря Обского», «Сосновый бор», «Заельцовский»

Когда: 14–15 декабря, 13:00 и 16:00

Стоимость: Вход свободный

Новогодний квест для всей семьи! Пройдите вместе с зимними героями по паркам города и разгадайте желания Снежной Бабы. В каждом парке — своя программа, а победителей ждёт приятный подарок. Легенда квеста рассказывает, что только вы можете исполнить желания Снежной Бабы! Не упустите шанс стать частью настоящего зимнего приключения.

Вечеринка «Новогодняя елка» в «Типографии» (18+)

Где: Типография, Красный просп., 22

Когда: 29 декабря, 20:00

Стоимость: 1000₽

Завершающая вечеринка года в «Типографии» — это самое яркое и праздничное событие декабря! Ожидайте незабываемую атмосферу, конкурсы с подарками, яркие наряды и море веселья. Дед Мороз и Снегурочка поздравят гостей, а музыка, танцы и классные коктейли не дадут вам скучать. В качестве диджеев — Dj Lancor и Dj Benjamin, а на сцене будет выступать группа No Comments.

Концерты

Концерт в клубеКонцерт в клубе
Концерт в клубе. Фото: Изображение Midjourney

Концерт «Зимняя дорога» (6+)

Где: ДК им. М. Горького, Богдана Хмельницкого, 40

Когда: 14 декабря, 15:00

Стоимость: Вход свободный

Новосибирский городской духовой оркестр приглашает на атмосферный концерт, посвящённый зимнему времени года. В программе — произведения Арно Бабаджаняна, Андрея Эшпая, Юрия Саульского и музыку из знаменитых советских фильмов. Бесплатные билеты можно получить в фойе за 40 минут до начала.

Музыкальная программа «Мечта» (12+)

Где: Молодёжная библиотека на Красном, Красный просп., 26

Когда: 14 декабря, 18:00

Стоимость: Вход свободный

Вечер романса, кантри и советских песен под живое исполнение ждёт гостей Молодёжной библиотеки. В программе — современные романсы и итальянские хиты в исполнении Евгении Долговой, Натальи Мастихиной и других талантливых музыкантов. Великолепная атмосфера и замечательная музыка подарят вам настоящее новогоднее настроение.

Концерт «Зимняя ночь» (12+)

Где: «ЦК19», Свердлова, 13

Когда: 14 декабря, 18:00

Стоимость: Вход свободный

Отличная возможность для поклонников молодёжного дизайна — посмотреть выставку и одновременно насладиться живой музыкой в исполнении местных талантов. В этом году тема выставки посвящена магии, а музыка будет создавать идеальную атмосферу для зимнего вечера.

Органная сказка «Снежная королева» (6+)

Где: Католический Кафедральный собор Преображения Господня, ул. М. Горького, 100

Когда: 22 декабря, 15:00

Стоимость: 300-800₽

Великолепная музыка И. С. Баха, П. Чайковского и других композиторов в исполнении органистов Натальи и Анны Багинских, а также художественное слово Екатерины Колесниковой подарят вам атмосферу настоящего зимнего чуда.

Театр и балет

Театр оперы и балетаТеатр оперы и балета
Театр оперы и балета. Фото: atas.info

Балет «Щелкунчик» в НОВАТе (6+)

Где: Новосибирский театр оперы и балета, Красный просп., 36

Когда: каждый день в декабре, 19:00

Стоимость: 5000-35000₽

Невероятный спектакль, который станет настоящим воплощением зимнего волшебства! Премьера балета «Щелкунчик» состоялась еще в 1966 году, и с тех пор он покоряет сердца зрителей по всему миру. Сказочный сюжет о рождественской ночи и битве Щелкунчика с мышиным королём приведет вас в мир магии и чудес, сопровождаемый великолепной музыкой П. Чайковского.

Шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» (6+)

Где: Сибирь-Арена, ул. Немировича-Данченко, 160

Когда: 21–22 декабря, 15:00

Стоимость: 1000-3500₽

Легендарное шоу на льду с симфоническим оркестром! Балет «Щелкунчик» предстанет перед зрителями в новом формате: фигурное катание, балет и «живая» музыка Петра Чайковского. Этот удивительный спектакль погрузит вас в мир сказки и новогоднего волшебства, а оркестр вживую исполнит музыкальные шедевры, ставшие неотъемлемой частью праздничного настроения.

Опера «Морозко» (6+)

Где: Новосибирский театр оперы и балета, Красный просп., 36

Когда: 21–22 декабря, 15:00

Стоимость: 2000-5000₽

Мелодичная и волшебная опера-сказка Михаила Красева о девушке Дунюшке, которая с помощью доброго лесного волшебника Морозко проходит все испытания зимнего леса. Этот музыкальный спектакль, полюбившийся зрителям с 1950 года, вновь оживает на сцене театра. Опера наполнена красивой музыкой, яркими персонажами и, конечно, чудесами.

Новогодний мюзикл «Приключение снежной бабы в стране новогодних игрушек» (0+)

Где: КК им. В.Маяковского, Красный просп., 15

Когда: 23, 24 декабря, 3, 4, 5 января

Стоимость: 500-800₽

В Стране Новогодних игрушек творится настоящее волшебство, но Злючка-Колючка угрожает нарушить праздничные приготовления. Помогите Мастеру новогодних игрушек вернуть радость и волшебство в Страну и сделайте Новый год по-настоящему счастливым!

Театрализованное интерактивное новогоднее шоу «Со вкусом Нового года» (0+)

Где: КДЦ им. К. С. Станиславского, ул. Котовского, 2а

Когда: 24 декабря — 8 января

Стоимость: 450₽

Три снеговика отправляются в лес, полный чудес, где встречают Снежную Королеву. Множество забавных приключений, смешные ситуации и современные новогодние песни понравятся как детям, так и взрослым!

Кино и мультфильмы

Программа в кинотеатрахПрограмма в кинотеатрах
Программа в кинотеатрах. Фото: 1MI

«Баба-яга спасает Новый год» (3+)

Где: кинотеатры города

Когда: с 12 декабря

Стоимость: от 350₽

Снежная королева и Дед Мороз были когда-то друзьями, но, похитив магический артефакт, они разошлись. В новых приключениях Снежной королевы с помощью Бабы-яги, Ивана Царевича и других магических существ вам предстоит спасти мир от ледяного заморозка. Яркие спецэффекты и закрученный сюжет подарят зрителям множество эмоций.

«Три кота. Зимние каникулы» (0+)

Где: кинотеатры города

Когда: с 12 декабря

Стоимость: от 300₽

Мультсериал «Три кота» продолжает радовать своих маленьких зрителей. В этом новогоднем выпуске котята мечтают о ярком празднике, но неожиданное происшествие перевернёт все их планы. Прекрасный выбор для семейного просмотра!

Фильм «Совсем ошалели» (12+)

Где: кинотеатры города

Когда: с 12 декабря

Стоимость: от 400₽

Забавная и трогательная комедия о том, как новый год можно провести в совершенно неожиданных обстоятельствах. Ольга и её бойфренд Кирилл оказываются на горнолыжном курорте, но вместо праздника попадают в ситуацию, где предстоит столкнуться с бывшим мужем Ольги и его новой подругой. Много смешных ситуаций и неожиданных поворотов. В ролях: Гоша Куценко, Анна Михалкова, Владимир Яглыч, Полина Максимова и другие.

Фильм «Ёлки 11» (6+)

Где: кинотеатры города

Когда: с 19 декабря

Стоимость: от 400₽

В новом фильме из серии «Ёлки» множество персонажей из разных уголков страны собираются, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну. Судьбы переплетаются, и каждый из героев вынужден сделать важный выбор, который изменит их жизнь и подготовит к Новому году. В ролях: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Ирина Пегова и другие.

Выставки и мастер-классы

Елочная игрушкаЕлочная игрушка
Елочная игрушка. Фото: 1MI

Выставка «Когда приходит новый год» (6+)

Где: Краеведческий музей, Красный просп., 23

Когда: с 14 декабря, 18:30

Стоимость: Вход свободный

Выставка из фондов Новосибирского краеведческого музея посвящена новогодним традициям с 1930-х годов. Среди экспонатов — детские костюмы, новогодние украшения, музыкальные инструменты и уникальные ароматы, которые возвращают к воспоминаниям о праздниках прошлого.

Мастер-класс по созданию карты мечт на 2025 (14+)

Где: Котокафе «Мурчим», Заровного, 32

Когда: 15 декабря, 19:30

Стоимость: 700₽

В котокафе «Мурчим» вас приглашают создать карту мечт на 2025 год. Это отличный способ визуализировать свои цели и желания, а также зарядиться вдохновением на новый год.

Новогодняя программа в Музее на набережной (6+)

Где: Музей на набережной, ул. Обская, 4

Когда: 16 — 28 декабря

Стоимость: Вход свободный

Музей подготовил разнообразные мероприятия: этнографические занятия с мастер-классами по изготовлению народной куклы и Рождественского ангела, новогодние исторические квизы и иммерсивные экскурсии. Погрузитесь в атмосферу народных традиций и окунитесь в сказку!
Из Новосибирска в Сочи на Новый год: сколько стоит и что посмотреть
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