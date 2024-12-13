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Posted 13 декабря, 02:21

Published 13 декабря, 02:21

Modified 13 декабря, 02:23

Updated 13 декабря, 02:23

Стекло треснуло

Лобовое стекло треснуло у самолета Душанбе-Новосибирск

13 декабря 2024, 02:21
Фото: 1MI. Стекло треснуло
У самолета до Новосибирска появилась трещина на лобовом стекле, о чем сообщает ТГ-канал Aviaincident.

Все случилось еще 11 декабря. Самолет летел рейсом Душанбе-Новосибирск. Во время приближения к столице Сибири у воздушного судна треснуло стекло. Это произошло с левой стороны лобового.

Пилоты компании Somon Air предприняли все меры, чтобы посадить борт в точке назначения без происшествий. Посадка прошла успешно.

Пассажиры остались целы и невредимы. После случившегося самолет отстранили от полетов, пока делается ремонт и осуществляется проверка.

Тем временем пилот самолета авиакомпании S7 смотрел гонки во время полета. Его уже проверяет прокуратура.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Самолет#Пилот
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