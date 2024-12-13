Лобовое стекло треснуло у самолета Душанбе-Новосибирск

Posted 13 декабря, 02:21
Published 13 декабря, 02:21
Modified 13 декабря, 02:23
Updated 13 декабря, 02:23
Все случилось еще 11 декабря. Самолет летел рейсом Душанбе-Новосибирск. Во время приближения к столице Сибири у воздушного судна треснуло стекло. Это произошло с левой стороны лобового.
Пилоты компании Somon Air предприняли все меры, чтобы посадить борт в точке назначения без происшествий. Посадка прошла успешно.
Пассажиры остались целы и невредимы. После случившегося самолет отстранили от полетов, пока делается ремонт и осуществляется проверка.
Тем временем пилот самолета авиакомпании S7 смотрел гонки во время полета. Его уже проверяет прокуратура.