Мощнейший пожар произошел на складе в Новосибирске — все подробности

Огонь окутал 5 тысяч квадратов. Там частично обвалилась кровля. У здания несколько этажей. Из каждого окна полыхал огонь, судя по кадрам МЧС. Ухудшал ситуацию сильный ветер: в этот день он был штормовым, его порывы достигали 22 м/с.