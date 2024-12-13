Мощнейший пожар произошел на складе в Новосибирске — все подробности

Posted 13 декабря, 01:32
Published 13 декабря, 01:32
Modified 13 декабря, 01:34
Updated 13 декабря, 01:34
Поздно вечером 12 декабря загорелся склад, который находится на улице Тюменской, что в Кировском районе. Известно, что на складе хранилась разная продукция, включая пластиковые изделия.
Огонь окутал 5 тысяч квадратов. Там частично обвалилась кровля. У здания несколько этажей. Из каждого окна полыхал огонь, судя по кадрам МЧС. Ухудшал ситуацию сильный ветер: в этот день он был штормовым, его порывы достигали 22 м/с.
Всю ночь на месте дежурили огнеборцы: на ЧП реагировали 98 пожарных вместе с 30 машинами спецтехники. Подвоз воды осуществляет пожарный поезд. Также в тушении помогали беспилотники. Специалисты контролируют количество вредных веществ в воздухе из-за дыма.