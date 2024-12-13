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Posted 13 декабря, 01:32

Published 13 декабря, 01:32

Modified 13 декабря, 01:34

Updated 13 декабря, 01:34

Так выглядел и выглядит склад

Мощнейший пожар произошел на складе в Новосибирске — все подробности

13 декабря 2024, 01:32
Фото: 2ГИС. Так выглядел и выглядит склад

В Новосибирске на складе произошел мощнейший пожар

В Новосибирске загорелся огромный склад: в МЧС назвали все подробности.

Поздно вечером 12 декабря загорелся склад, который находится на улице Тюменской, что в Кировском районе. Известно, что на складе хранилась разная продукция, включая пластиковые изделия.

Огонь окутал 5 тысяч квадратов. Там частично обвалилась кровля. У здания несколько этажей. Из каждого окна полыхал огонь, судя по кадрам МЧС. Ухудшал ситуацию сильный ветер: в этот день он был штормовым, его порывы достигали 22 м/с.

Видео: МЧС.

Всю ночь на месте дежурили огнеборцы: на ЧП реагировали 98 пожарных вместе с 30 машинами спецтехники. Подвоз воды осуществляет пожарный поезд. Также в тушении помогали беспилотники. Специалисты контролируют количество вредных веществ в воздухе из-за дыма.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пожар#ЧП#Огонь#Склад
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