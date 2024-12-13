Названы самые дефицитные профессии в Новосибирской области

Posted 13 декабря, 06:48
Published 13 декабря, 06:48
Modified 13 декабря, 06:50
Updated 13 декабря, 06:50
В число дефицитных специалистов вошли 20 профессий. Рейтинг готовили за декабрь текущего года.
Больше всего работодатели готовы бороться за дворников. В регионе мало желающих работать по данной специальности, выяснил hh.ru. Примечательно, что некоторым предлагают зарплату в 90 тысяч. Также самыми востребованными являются врачи и повара.
Еще в двадцатке есть фармацевты, сантехники и слесари. Рынок труда остро нуждается в продавцах, коллекторах, малярах, сварщиках, курьерах, агрономах и медсестрах.
Тем временем в Новосибирске готовы платить больше 100 тысяч рублей лишь некоторым специалистам.