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Posted 13 декабря, 06:48

Published 13 декабря, 06:48

Modified 13 декабря, 06:50

Updated 13 декабря, 06:50

Новосибирск нуждается в дворниках

Названы самые дефицитные профессии в Новосибирской области

13 декабря 2024, 06:48
Фото: 1MI. Новосибирск нуждается в дворниках
В Новосибирской области назвали самые дефицитные профессии, что выяснили аналитики.

В число дефицитных специалистов вошли 20 профессий. Рейтинг готовили за декабрь текущего года.

Больше всего работодатели готовы бороться за дворников. В регионе мало желающих работать по данной специальности, выяснил hh.ru. Примечательно, что некоторым предлагают зарплату в 90 тысяч. Также самыми востребованными являются врачи и повара.

Еще в двадцатке есть фармацевты, сантехники и слесари. Рынок труда остро нуждается в продавцах, коллекторах, малярах, сварщиках, курьерах, агрономах и медсестрах.

Тем временем в Новосибирске готовы платить больше 100 тысяч рублей лишь некоторым специалистам.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Работа#Деньги#Зарплата#Вакансии#Спрос#Профессии
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