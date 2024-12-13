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Posted 13 декабря, 16:20

Published 13 декабря, 16:20

Modified 13 декабря, 16:20

Updated 13 декабря, 16:20

Школьный класс

Не хвалите детей, если не хотите навлечь беду: что нельзя делать 14 декабря

13 декабря 2024, 16:20
Фото: 1MI. Школьный класс
14 декабря православные верующие чтут память святого пророка Наума, одного из 12 малых пророков, живших в VII веке до нашей эры. Его считают покровителем наук и умственного труда. В народном календаре этот день получил название Наумов день или Наум Грамотник.

Святой пророк Наум

Пророк Наум родился в селении Елкоша, в Галилее. Он посвятил свою жизнь служению Богу, проповедуя праведный образ жизни. Его книга пророчеств, входящая в Ветхий Завет, предсказала падение Ниневии — могущественной столицы Ассирийского царства. Это произведение является не только важным историческим источником, но и символом справедливости и неизбежности воздаяния за грехи.

На Руси святого Наума почитали как покровителя обучения. Имя «Наум» ассоциировалось с мудростью и наставничеством. Народная поговорка гласила: «Пророк Наум наведет на ум». В этот день особое внимание уделяли детям и их образованию.

Пророк НаумПророк Наум
Пророк Наум. Фото: Икона

Традиции Наумова дня

  1. Молитвы и благословение: Вся семья отправлялась в церковь, чтобы помолиться святому Науму. У него просили мудрости, успехов в учебе, а также наставления в трудных жизненных ситуациях. Считалось, что молитва пророку приносит вдохновение и усиливает умственные способности.

  2. Начало учёбы: В Наумов день дети впервые садились за учёбу. Учителей приглашали в гости, кормили вкусными, но постными блюдами, дарили подарки — чаще всего куриц или продукты. Ударяли ребенка трижды тонким прутом символически, чтобы «наставить на ум».

  3. Символические действия для удачи:

    • Начинали новые дела, так как день считался благоприятным для начинаний.

    • Убирали дом и стирали постельное белье, веря, что чистота приносит здоровье и очищение.

    • Открывали новую книгу, что символизировало получение новых знаний.

  4. Почитание учителей: Учителей окружали особым вниманием. Верили, что щедрость в подарок учителю улучшит способности ученика. В этот день звучали поговорки: «Корень учения горек, да плод его сладок» и «Кто грамоте горазд, тому не пропасть».

В этот день почитают учителейВ этот день почитают учителей
В этот день почитают учителей. Фото: 1MI

Народные приметы и поверья

Наумов день был богат на приметы. Считалось, что в этот день важно соблюдать запреты и прислушиваться к приметам, чтобы сохранить удачу.

Что нельзя делать 14 декабря

  • Хвалить детей за учебу — это могло сглазить их успехи.

  • Хвастаться достижениями — в будущем это может привести к ухудшению успеваемости.

  • Оставлять открытыми книги — «злые силы» могут забрать знания.

  • Читать за едой — вместе с едой можно «зажевать» выученное.

  • Сквернословить и ссориться — плохая энергия могла испортить планы.

В этот день нельзя ссоритьсяВ этот день нельзя ссориться
В этот день нельзя ссориться. Фото: Изображение Midjourney

Приметы погоды

  • Если ветер дует с севера, стоит ждать сильных морозов.

  • Яркие звезды на небе сулят снегопад и метели.

  • Утренний иней обещает теплое и урожайное лето.

  • Громкий лай собак предвещает вьюгу.

  • Карканье ворон — к метелям.

Советы для 14 декабря

Наумов день — время не только для молитв, но и для активных действий. Этот день подходит для:

  • решения важных вопросов и переговоров;

  • начала новых проектов;

  • восстановления отношений с близкими;

  • занятий хобби и саморазвитием.

Обратите внимание на карканье воронОбратите внимание на карканье ворон
Обратите внимание на карканье ворон. Фото: 1MI

Также это день, когда важно уделить внимание книгам и знаниям. Если в ночь на Наумов день снится азбука, это хороший знак — впереди удача и успех.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Праздник#Традиции#Приметы#Молитвы#Запреты
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