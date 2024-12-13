Не хвалите детей, если не хотите навлечь беду: что нельзя делать 14 декабря

Молитвы и благословение: Вся семья отправлялась в церковь, чтобы помолиться святому Науму. У него просили мудрости, успехов в учебе, а также наставления в трудных жизненных ситуациях. Считалось, что молитва пророку приносит вдохновение и усиливает умственные способности.

Начало учёбы: В Наумов день дети впервые садились за учёбу. Учителей приглашали в гости, кормили вкусными, но постными блюдами, дарили подарки — чаще всего куриц или продукты. Ударяли ребенка трижды тонким прутом символически, чтобы «наставить на ум».

Символические действия для удачи: Начинали новые дела, так как день считался благоприятным для начинаний.

Убирали дом и стирали постельное белье, веря, что чистота приносит здоровье и очищение.

Открывали новую книгу, что символизировало получение новых знаний.