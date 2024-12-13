Не хвалите детей, если не хотите навлечь беду: что нельзя делать 14 декабря

Posted 13 декабря, 16:20
Published 13 декабря, 16:20
Modified 13 декабря, 16:20
Updated 13 декабря, 16:20
Пророк Наум родился в селении Елкоша, в Галилее. Он посвятил свою жизнь служению Богу, проповедуя праведный образ жизни. Его книга пророчеств, входящая в Ветхий Завет, предсказала падение Ниневии — могущественной столицы Ассирийского царства. Это произведение является не только важным историческим источником, но и символом справедливости и неизбежности воздаяния за грехи.
На Руси святого Наума почитали как покровителя обучения. Имя «Наум» ассоциировалось с мудростью и наставничеством. Народная поговорка гласила: «Пророк Наум наведет на ум». В этот день особое внимание уделяли детям и их образованию.
Молитвы и благословение: Вся семья отправлялась в церковь, чтобы помолиться святому Науму. У него просили мудрости, успехов в учебе, а также наставления в трудных жизненных ситуациях. Считалось, что молитва пророку приносит вдохновение и усиливает умственные способности.
Начало учёбы: В Наумов день дети впервые садились за учёбу. Учителей приглашали в гости, кормили вкусными, но постными блюдами, дарили подарки — чаще всего куриц или продукты. Ударяли ребенка трижды тонким прутом символически, чтобы «наставить на ум».
Символические действия для удачи:
Начинали новые дела, так как день считался благоприятным для начинаний.
Убирали дом и стирали постельное белье, веря, что чистота приносит здоровье и очищение.
Открывали новую книгу, что символизировало получение новых знаний.
Почитание учителей: Учителей окружали особым вниманием. Верили, что щедрость в подарок учителю улучшит способности ученика. В этот день звучали поговорки: «Корень учения горек, да плод его сладок» и «Кто грамоте горазд, тому не пропасть».
Наумов день был богат на приметы. Считалось, что в этот день важно соблюдать запреты и прислушиваться к приметам, чтобы сохранить удачу.
Хвалить детей за учебу — это могло сглазить их успехи.
Хвастаться достижениями — в будущем это может привести к ухудшению успеваемости.
Оставлять открытыми книги — «злые силы» могут забрать знания.
Читать за едой — вместе с едой можно «зажевать» выученное.
Сквернословить и ссориться — плохая энергия могла испортить планы.
Если ветер дует с севера, стоит ждать сильных морозов.
Яркие звезды на небе сулят снегопад и метели.
Утренний иней обещает теплое и урожайное лето.
Громкий лай собак предвещает вьюгу.
Карканье ворон — к метелям.
Наумов день — время не только для молитв, но и для активных действий. Этот день подходит для:
решения важных вопросов и переговоров;
начала новых проектов;
восстановления отношений с близкими;
занятий хобби и саморазвитием.
Также это день, когда важно уделить внимание книгам и знаниям. Если в ночь на Наумов день снится азбука, это хороший знак — впереди удача и успех.