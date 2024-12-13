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Posted 13 декабря, 12:30

Published 13 декабря, 12:30

Modified 13 декабря, 12:32

Updated 13 декабря, 12:32

Новосибирск вошел в тройку лидеров по числу предпринимателей, готовых премировать

Новосибирск вошел в тройку лидеров по числу предпринимателей, готовых премировать

13 декабря 2024, 12:30
Фото: 1MI.
В первую очередь** без финансового поощрения останутся ленивые (51%) и безответственные (32%) сотрудники. Также руководители компаний из Новосибирска уверяют, что лишат бонуса тех, кто не выполняет поставленные задачи (25%) или нарушает правила компании (23%).

Такие данные следуют из результатов опроса* Консоль.Про (платформа для работы с внештатными исполнителями).

Новосибирск оказался в тройке лидеров среди городов, где предприниматели планируют выплатить новогодние премии в 2024 году — такие планы выразили 50%. При этом, пятая доля из тех, кто не готов материально поощрять своих сотрудников, уверяет, что вообще ни разу не премировали подчиненных. Чаще всего о выплатах своей команде новогодних бонусов заявляли предприниматели Москвы (51%), а тройку топа замкнула Пермь (47%).

Более половины опрошенных предпринимателей из Новосибирска (58%) выступают за то, чтобы справедливо распределять премии между всеми сотрудниками, тогда как 23% считают, что ее достойны исключительно фавориты. Большинство руководителей платят в качестве премии свыше 20% от месячного заработка — такой вариант ответа выбрали 33% опрошенных. Еще 31% варьируют размер бонуса в диапазоне от 10 до 20 процентов. Практически каждый пятый (19%) не готов жертвовать суммой более 10% от зарплаты подчиненного.

Предприниматели назвали специалистов, которые больше других достойны премий в 2024 году. В большинстве (29%) выбрали продажников, еще 17% намерены поощрить маркетологов, рекламщиков и пиарщиков, по 10% — ИТ-специалистов и креативщиков.

Интересно**, что 63% новосибирцев будут платить премии исключительно официально работающим в компании специалистам. Каждый пятый (19%) рассматривает возможность поощрения внештатных исполнителей. У четверти из них (25%) заложен процент от стоимости проекта для премирования сотрудников вне штаба, ещё у 21% есть фиксированная стоимость для таких бонусов. При этом 46% предпринимателей предпочитают устанавливать премии как обязательный пункт в работе с внештатными исполнителями. Лишь 29% придерживаются устных договоренностей или предпочитают устраивать «сюрприз» сотрудникам. Также 23% предпринимателей отметили, что обязательно заплатят премию себе.

«По закону внештатным специалистам нельзя платить премии — это признак трудовых отношений. У налоговой есть список признаков, по которым она может переквалифицировать отношения между бизнесом и внештатником в трудовые. Один из них — это предоставление социальных гарантий, например, премии, отпуска, больничного и декрета. А еще премирование — это термин из трудового законодательства. Используя это слово, например, в чеке самозанятого, вы оставляете ФНС знак о том, что компанию нужно проверить», — отметил Михаил Провизион, основатель платформы для работы с внештатными исполнителями Консоль.Про.

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Методология

*Опрос проводился в декабре 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1248 представителей малого и среднего бизнеса из крупных городов России (с населением свыше 1 млн чел.).

** — возможность множественного выбора

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