Новосибирск вошел в тройку лидеров по числу предпринимателей, готовых премировать

Более половины опрошенных предпринимателей из Новосибирска (58%) выступают за то, чтобы справедливо распределять премии между всеми сотрудниками, тогда как 23% считают, что ее достойны исключительно фавориты. Большинство руководителей платят в качестве премии свыше 20% от месячного заработка — такой вариант ответа выбрали 33% опрошенных. Еще 31% варьируют размер бонуса в диапазоне от 10 до 20 процентов. Практически каждый пятый (19%) не готов жертвовать суммой более 10% от зарплаты подчиненного.