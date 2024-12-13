Новосибирцам рассказали, как сэкономить на проезде с помощью электронного проездного

Posted 13 декабря, 12:24
Published 13 декабря, 12:24
Modified 13 декабря, 12:44
Updated 13 декабря, 12:44
С 23 декабря жители Новосибирской области смогут получить льготный проездной с помощью виртуальной «Карты жителя Новосибирской области». Для этого необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении с одноименным названием.
После установки приложения «Карта жителя Новосибирской области» можно будет подключить реквизиты и пополнять счет в нем, а также подключить проездной.
Обладатели карты будут экономить рубль с каждой поездки на любом общественном транспорте. Скидка не суммируется с другими льготами.
Ранее жители Новосибирска пожаловались на сильный холод в общественном транспорте. Дептранспорта пообещали организовать проверку.