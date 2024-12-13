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Posted 13 декабря, 12:24

Published 13 декабря, 12:24

Modified 13 декабря, 12:44

Updated 13 декабря, 12:44

Новосибирцам рассказали, как сэкономить на проезде с помощью электронного проездного

Новосибирцам рассказали, как сэкономить на проезде с помощью электронного проездного

13 декабря 2024, 12:24
Фото: 1MI.
Проезд на общественном транспорте станет дешевле с новой «Картой жителя Новосибирской области». О том, как воспользоваться скидкой, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

С 23 декабря жители Новосибирской области смогут получить льготный проездной с помощью виртуальной «Карты жителя Новосибирской области». Для этого необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении с одноименным названием.

После установки приложения «Карта жителя Новосибирской области» можно будет подключить реквизиты и пополнять счет в нем, а также подключить проездной.

Обладатели карты будут экономить рубль с каждой поездки на любом общественном транспорте. Скидка не суммируется с другими льготами.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на сильный холод в общественном транспорте. Дептранспорта пообещали организовать проверку.

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