Огромный пожар проверят в Новосибирске — его тушили 98 огнеборцев

Posted 13 декабря, 02:21
Published 13 декабря, 02:21
Modified 13 декабря, 02:23
Updated 13 декабря, 02:23
Все началось 12 декабря на улице Тюменской. В один момент там вспыхнул склад, где хранился пластик и другая продукция. Огонь распространился на 5 тысяч квадратов.
Его тушили 98 МЧС-ников, 30 единиц спецтехники и пожарный поезд, осуществляющий подвоз воды к месту ЧП. Открытый огонь устраняли всю ночь: с ним справились к 7 утра 13 декабря.
Прокуратура начала проверку, после которой станет известно, следил ли собственник здания за пожарной безопасностью. В случае наличия проблем, будут приняты решения.
В новосибирском клубе «Отдых» произошел пожар. В помещении было 200 человек.