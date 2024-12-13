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Posted 13 декабря, 02:21

Published 13 декабря, 02:21

Modified 13 декабря, 02:23

Updated 13 декабря, 02:23

Склад еще тушат

Огромный пожар проверят в Новосибирске — его тушили 98 огнеборцев

13 декабря 2024, 02:21
Фото: 1MI. Склад еще тушат

В Новосибирске проверят мощнейший пожар на складе

В Новосибирске устроили проверку пожара на складе, сообщает прокуратура.

Все началось 12 декабря на улице Тюменской. В один момент там вспыхнул склад, где хранился пластик и другая продукция. Огонь распространился на 5 тысяч квадратов.

Его тушили 98 МЧС-ников, 30 единиц спецтехники и пожарный поезд, осуществляющий подвоз воды к месту ЧП. Открытый огонь устраняли всю ночь: с ним справились к 7 утра 13 декабря.

Прокуратура начала проверку, после которой станет известно, следил ли собственник здания за пожарной безопасностью. В случае наличия проблем, будут приняты решения.

В новосибирском клубе «Отдых» произошел пожар. В помещении было 200 человек.

Мощнейший пожар произошел на складе в Новосибирске — все подробности
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Прокуратура#Проверка
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