Почти 30 домов снова остались без отопления в Новосибирске

Posted 13 декабря, 07:04
Published 13 декабря, 07:04
Modified 13 декабря, 07:06
Updated 13 декабря, 07:06
Отопление отключили утром 13 декабря в двух районах города: Ленинском и Центральном. В первом без тепла остались девять домов. Теплоснабжение обещают восстановить к 2 часам ночи 14 декабря.
Во втором отопления нет на улице Алейская. Там в зоне отключения 20 многоквартирных домов. Тепло вернут к часу ночи 14 декабря.
Как оказалось, специалисты СГК проводили плановые работы. Во время просмотра теплосетей, были найдены дефекты. Сейчас их устраняют. Бригады стремятся завершить ремонт раньше времени. Ситуация с аварийными отключениями стоит на контроле мэра и прокуратуры.