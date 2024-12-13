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Posted 13 декабря, 07:04

Published 13 декабря, 07:04

Modified 13 декабря, 07:06

Updated 13 декабря, 07:06

Тепла нет в домах

Почти 30 домов снова остались без отопления в Новосибирске

13 декабря 2024, 07:04
Фото: Изображение Midjourney. Тепла нет в домах
В Новосибирске почти 30 домов остались без тепла, о чем информировали в СГК.

Отопление отключили утром 13 декабря в двух районах города: Ленинском и Центральном. В первом без тепла остались девять домов. Теплоснабжение обещают восстановить к 2 часам ночи 14 декабря.

Во втором отопления нет на улице Алейская. Там в зоне отключения 20 многоквартирных домов. Тепло вернут к часу ночи 14 декабря.

Как оказалось, специалисты СГК проводили плановые работы. Во время просмотра теплосетей, были найдены дефекты. Сейчас их устраняют. Бригады стремятся завершить ремонт раньше времени. Ситуация с аварийными отключениями стоит на контроле мэра и прокуратуры.

В Новосибирске десятки домов остались без отопления в холода
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ремонт#Отопление#Отопительный сезон#Отключение#Теплосети#Теплоснабжение#СГК
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