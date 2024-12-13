Почти 30 домов снова остались без отопления в Новосибирске

Как оказалось, специалисты СГК проводили плановые работы. Во время просмотра теплосетей, были найдены дефекты. Сейчас их устраняют. Бригады стремятся завершить ремонт раньше времени. Ситуация с аварийными отключениями стоит на контроле мэра и прокуратуры.