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Posted 13 декабря, 06:14

Published 13 декабря, 06:14

Modified 13 декабря, 06:16

Updated 13 декабря, 06:16

Баранов украли

Под Новосибирском мигрант покатал в своем авто 28 баранов

13 декабря 2024, 06:14
Фото: прокуратура НСО. Баранов украли

Мигрант в Новосибирской области украл у соседа баранов

В Новосибирской области мигрант похитил у знакомого баранов, о чем сообщает прокуратура.

Все произошло осенью в Тогучинском районе. Гражданин Узбекистана обвиняется в краже с проникновением в чужое имущество и причинении ущерба.

Мигрант в ночное время приехал к ангару своего знакомого. Предполагается, что он увез на грузовике 15 баранов. Через пару недель он совершил аналогичный поступок и украл 13 баранов. Всего было похищено 28 животных.

Однако преступление раскрыли. Потерпевший опознал своих баранов, так как заранее поставил на них метку. Свою вину иностранец не признал. Его автомобиль арестовали. Дело направили в суд. В Новосибирске серийный похититель велосипедов пригрозил расправой юристу.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Суд#Кража#Дело#Тогучинский район
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