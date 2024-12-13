Поезд Деда Мороза в Новосибирске — когда приедет и как купить билеты

Новосибирцы с нетерпением ждут прибытия праздничного поезда Деда Мороза, который станет одной из главных зимних традиций города. В этом году поезд прибывает на вокзал Новосибирск-Главный 18 декабря 2024 года в 11:20 и пробудет на платформе до 16:50. За это время жители и гости города смогут принять участие в праздничной программе, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой и насладиться уникальной атмосферой передвижной резиденции.