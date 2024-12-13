Поезд Деда Мороза в Новосибирске — когда приедет и как купить билеты

Posted 13 декабря, 04:25
Published 13 декабря, 04:25
Modified 13 декабря, 04:26
Updated 13 декабря, 04:26
Новосибирцы с нетерпением ждут прибытия праздничного поезда Деда Мороза, который станет одной из главных зимних традиций города. В этом году поезд прибывает на вокзал Новосибирск-Главный 18 декабря 2024 года в 11:20 и пробудет на платформе до 16:50. За это время жители и гости города смогут принять участие в праздничной программе, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой и насладиться уникальной атмосферой передвижной резиденции.
Поезд отправился в путешествие из Великого Устюга 11 ноября и уже посетил десятки городов, включая Екатеринбург, Тюмень, Омск и Кемерово. После остановки в Новосибирске он продолжит маршрут через Челябинск, Уфу, Самару и другие города, охватив в общей сложности 85 остановок. Этот ежегодный тур стал настоящим подарком для семей по всей стране.
Попасть внутрь праздничного состава можно только по заранее приобретённым билетам. Продажи стартуют за 30 дней до прибытия поезда в город, и их можно купить на официальном сайте РЖД или портале «Поезд Деда Мороза». Билеты раскупаются очень быстро, так что важно успеть оформить заказ в первые минуты после открытия продаж.
Стоимость билетов:
Детский билет (6-13 лет) — 2 450 рублей.
Детский билет с сопровождением (для детей 3-5 лет и взрослого) — стоимость пока не объявлена.
Отдельно оплачивается посещение кукольного представления в вагоне-театре. Для тех, кто не успел приобрести билеты, остаётся возможность посмотреть на поезд снаружи и поприветствовать новогоднего волшебника.
Поезд Деда Мороза — это больше, чем просто поездка. Это возможность окунуться в настоящую зимнюю сказку. Маленькие посетители увидят, как выглядит резиденция доброго волшебника изнутри, встретятся с его сказочными помощниками и сделают яркие фотографии на фоне празднично украшенных вагонов.
Мероприятие рассчитано на детей и их родителей, но будет интересно всем, кто хочет почувствовать атмосферу Нового года. Это шанс подарить ребёнку незабываемые эмоции, наполненные магией и теплом, и самому вернуться в детство, став частью этого волшебства.
Для гостей поезда подготовлена насыщенная программа:
Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой — малыши смогут лично пообщаться с главным символом Нового года.
Кукольное представление в вагоне-театре — сказочная постановка, которая увлечёт не только детей, но и взрослых.
Чаепитие — горячий чай с праздничными сладостями согреет и поднимет настроение.
Сувенирная лавка — здесь можно приобрести новогодние подарки и сувениры на память.
Фотосессия в специально оформленном купе — яркие кадры на фоне праздничных декораций.
Для тех, кто не сможет попасть внутрь, на вокзале будет организована короткая анимационная программа, а сам Дед Мороз выйдет к гостям, чтобы поприветствовать всех собравшихся.