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Posted 13 декабря, 04:25

Published 13 декабря, 04:25

Modified 13 декабря, 04:26

Updated 13 декабря, 04:26

Поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза в Новосибирске — когда приедет и как купить билеты

13 декабря 2024, 04:25
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск на следующей неделе

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Уже на следующей неделе в Новосибирск прибудет поезд Деда Мороза. Рассказываем, стоит ли к нему сходить, как купить билеты и сколько они стоят.

Когда приедет поезд Деда Мороза — расписание маршрута

Новосибирцы с нетерпением ждут прибытия праздничного поезда Деда Мороза, который станет одной из главных зимних традиций города. В этом году поезд прибывает на вокзал Новосибирск-Главный 18 декабря 2024 года в 11:20 и пробудет на платформе до 16:50. За это время жители и гости города смогут принять участие в праздничной программе, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой и насладиться уникальной атмосферой передвижной резиденции.

Поезд отправился в путешествие из Великого Устюга 11 ноября и уже посетил десятки городов, включая Екатеринбург, Тюмень, Омск и Кемерово. После остановки в Новосибирске он продолжит маршрут через Челябинск, Уфу, Самару и другие города, охватив в общей сложности 85 остановок. Этот ежегодный тур стал настоящим подарком для семей по всей стране.

Расписание поезда Деда МорозаРасписание поезда Деда Мороза
Расписание поезда Деда Мороза. Фото: РЖД

Где и как купить билет в поезд Деда Мороза

Попасть внутрь праздничного состава можно только по заранее приобретённым билетам. Продажи стартуют за 30 дней до прибытия поезда в город, и их можно купить на официальном сайте РЖД или портале «Поезд Деда Мороза». Билеты раскупаются очень быстро, так что важно успеть оформить заказ в первые минуты после открытия продаж.

Стоимость билетов:

  • Детский билет (6-13 лет) — 2 450 рублей.

  • Детский билет с сопровождением (для детей 3-5 лет и взрослого) — стоимость пока не объявлена.

Отдельно оплачивается посещение кукольного представления в вагоне-театре. Для тех, кто не успел приобрести билеты, остаётся возможность посмотреть на поезд снаружи и поприветствовать новогоднего волшебника.

Дети у поезда Деда МорозаДети у поезда Деда Мороза
Дети у поезда Деда Мороза. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Суть поезда Деда Мороза — зачем идти

Поезд Деда Мороза — это больше, чем просто поездка. Это возможность окунуться в настоящую зимнюю сказку. Маленькие посетители увидят, как выглядит резиденция доброго волшебника изнутри, встретятся с его сказочными помощниками и сделают яркие фотографии на фоне празднично украшенных вагонов.

Мероприятие рассчитано на детей и их родителей, но будет интересно всем, кто хочет почувствовать атмосферу Нового года. Это шанс подарить ребёнку незабываемые эмоции, наполненные магией и теплом, и самому вернуться в детство, став частью этого волшебства.

Дед Мороз и СнегурочкаДед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз и Снегурочка. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Программа в поезде Деда Мороза

Для гостей поезда подготовлена насыщенная программа:

  • Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой — малыши смогут лично пообщаться с главным символом Нового года.

  • Кукольное представление в вагоне-театре — сказочная постановка, которая увлечёт не только детей, но и взрослых.

  • Чаепитие — горячий чай с праздничными сладостями согреет и поднимет настроение.

  • Сувенирная лавка — здесь можно приобрести новогодние подарки и сувениры на память.

  • Фотосессия в специально оформленном купе — яркие кадры на фоне праздничных декораций.

Сувенирная лавкаСувенирная лавка
Сувенирная лавка. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Для тех, кто не сможет попасть внутрь, на вокзале будет организована короткая анимационная программа, а сам Дед Мороз выйдет к гостям, чтобы поприветствовать всех собравшихся.

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