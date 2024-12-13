atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 02:29

Published 13 декабря, 02:29

Modified 13 декабря, 02:31

Updated 13 декабря, 02:31

Над ребенком издеваются

СК проверит издевательства над ребенком с ДЦП в новосибирской школе

13 декабря 2024, 02:29
Фото: 1MI. Над ребенком издеваются
В Новосибирске дети издеваются над ребенком с ДЦП: проверку начали следователи, сообщили в ведомстве.

Инцидент происходит в школе №41, что в Кировском районе. Там родительница заявила, что над ее ребенком издеваются другие ученики. У мальчика ДЦП и они нашли слабое звено, поэтому впятером «кошмарят» инвалида.

Школьники избивают ребенка, плюют в него и всячески издеваются. Мать узнала об этом случайно, увидев видео. Теперь об этой ситуации в курсе учителя. Было написано заявление в полицию. В школе родительнице предложили перевести ребенка на домашнее обучение.

Инцидентом заинтересовался СК. Началась проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. После будет принято решение.

Вторая эвакуация за неделю: в гимназии №9 в Новосибирске еще одна угроза теракта
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодые новосибирцы получили паспорта из рук мэра Максима КудрявцеваНовосибирский хирург восстановит лицо избитого отчимом ребенкаВ школах Новосибирска классическая музыка заменит звонки на уроки
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Проверка#СК#Инвалиды#Издевательства
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика