СК проверит издевательства над ребенком с ДЦП в новосибирской школе

Posted 13 декабря, 02:29
Published 13 декабря, 02:29
Modified 13 декабря, 02:31
Updated 13 декабря, 02:31
Инцидент происходит в школе №41, что в Кировском районе. Там родительница заявила, что над ее ребенком издеваются другие ученики. У мальчика ДЦП и они нашли слабое звено, поэтому впятером «кошмарят» инвалида.
Школьники избивают ребенка, плюют в него и всячески издеваются. Мать узнала об этом случайно, увидев видео. Теперь об этой ситуации в курсе учителя. Было написано заявление в полицию. В школе родительнице предложили перевести ребенка на домашнее обучение.
Инцидентом заинтересовался СК. Началась проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. После будет принято решение.