СК проверит издевательства над ребенком с ДЦП в новосибирской школе

Школьники избивают ребенка, плюют в него и всячески издеваются. Мать узнала об этом случайно, увидев видео. Теперь об этой ситуации в курсе учителя. Было написано заявление в полицию. В школе родительнице предложили перевести ребенка на домашнее обучение.