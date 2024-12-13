Скандальный застройщик «Новомарусино» в Новосибирске признан виновным

Posted 13 декабря, 09:46
Published 13 декабря, 09:46
Modified 13 декабря, 09:48
Updated 13 декабря, 09:48
Вадима Варвянского, бывшего директора ООО «Доступное жилье Новосибирск», суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.
Прокуратура запрашивала наказание в виде лишения своды на пять лет, суд приговорил Варвянского к трем года и четырем месяцем, однако тут же заменил пребывание за колючей проволокой на аналогичный срок принудительных работ с удержанием 10% заработка в государственный бюджет.
Однако, в связи с тем, что Варвянский с 2021 по 2023 год находился под домашним арестом, два дня которого приравниваются к одному дню пребывания под стражей, а с ноября 2023 по декабрь 2024 на него был наложен запрет совершения определенных действий, что пересчитывается на дни в СИЗО по такому же алгоритму, суд посчитал, что Варвянский фактически отбыл свой срок.
В этой связи застройщик, которого обвиняли в нарушении законных прав около 700 дольщиков, от наказания был освобожден.
Суд признал право за пострадавшими на удовлетворение их гражданских исков, размер компенсации по которым будет определен в порядке гражданского судопроизводства.
Микрорайон «Новомарусино» начали строить на окраине Ленинского района Новосибирска по федеральной программе «Жилье для российской семьи» в 2015 году. Покупателей привлекала гарантированная стоимость квартир ниже рыночной. Но в итоге строительство шести домов, все жилье в которых уже было продано, остановилось. А в 2019 году компания-застройщик, которую возглавлял Вадим Варвянский, была признана банкротом.
Отчаявшиеся дольщики неоднократно проводили акции протеста и устраивали голодовку. Общий размер ущерба оценивали в сумму более 2 миллиардов рублей.