Скандальный застройщик «Новомарусино» в Новосибирске признан виновным

Однако, в связи с тем, что Варвянский с 2021 по 2023 год находился под домашним арестом, два дня которого приравниваются к одному дню пребывания под стражей, а с ноября 2023 по декабрь 2024 на него был наложен запрет совершения определенных действий, что пересчитывается на дни в СИЗО по такому же алгоритму, суд посчитал, что Варвянский фактически отбыл свой срок.