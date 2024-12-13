Траты выше, результат хуже: как Новосибирская область содержит футбольную команду

Posted 13 декабря, 04:38
Published 13 декабря, 04:38
Modified 13 декабря, 05:00
Updated 13 декабря, 05:00
Осеннюю часть сезона 2024/25 единственный профессиональный футбольный клуб Новосибирской области «Сибирь» завершил на восьмой строчке турнирной таблицы, что означает переход в более низкую категорию «серебро» из категории «золото» LEON-Второй Лиги А.
Между тем, если вспомнить новейшую историю новосибирского футбола, то перед клубом, учредителем которого является правительство Новосибирской области в лице регионального Минспорта, стояли другие задачи, нежели барахтанье внизу турнирной таблицы и борьба за выживание.
В 2019 году казалось, что профессиональный футбол в регионе находится на грани исчезновения. Клуб «Сибирь» завершил сезон в чемпионате ФНЛ на 18 строчке и вылетел в третий дивизион. При этом команда погрязла в долгах, кредиторская задолженность превысила 70 миллионов рублей, в Арбитражный суд был подан иск о признании футбольного клуба банкротом.
Клуб был частной компаний в форме ООО, 31,3% которого принадлежало владельцу РАТМ Холдинга, известному предпринимателю Эдуарду Тарану. Таран с 2016 года и по настоящее время занимает пост президента Новосибирской областной федерации футбола. 68,6% ООО «ФК Сибирь» контролировало некоммерческое партнерство «ФК Сибирь-2», которое на паритетных началах принадлежало крупным бизнесменам Юрию Аксенову и Николаю Скороходову. И незначительными долями клуба владели частные лица.
Что не мешало футболистам, игравшим тогда во втором эшелоне Футбольной национальной лиги, получать финансирование из городского и областного бюджетов.
Так, в 2015 году из бюджета Новосибирска на поддержку команды было выделено 50 млн рублей, из областного — 150 млн. Тогда это соответствовало уровню финансирования хоккейного клуба «Сибирь», игравшего в КХЛ.
В 2016 областной бюджет выделил целевую субсидию на поддержку клуба в размере 258 млн рублей, в 2017 — 200 миллионов, в 2018 — 205 млн, аналогичные траты понес бюджет Новосибирской области на содержание клуба в 2019 году.
Что делает региональное правительство? Оно создает новый клуб под названием «Новосибирск», со 100-процентным государственным участием, в который переходят игроки «Сибири». Перед командой ставится задача возвращения во второй дивизион и закрепление там на позициях от 10 по 5. Число болельщиков, посещающих каждый матч, должно вырасти до 7 тысяч. При этом власти обещают реконструировать за бюджетный счет стадион «Спартак», принадлежащий РАТМ-Холдингу Эдуарда Тарана, чтобы довести вместимость трибун до 20 тысяч. А к 2030 году новосибирская команда должна занять достойное место в Премьер-лиге.
Амбициозные задачи подкрепляются бюджетными деньгами. На старте годовая субсидия из областной казны составила 250 млн рублей и оставалась примерно на одном и том же уровне до 2023 года, когда бюджетное финансирование составило 253 млн рублей. В 2024 дотация выросла до 307,6 млн. По данным регионального Минспорта, в 2025 году планируется увеличение субсидии до 422,5 млн рублей.
Но хорошей игры клуб так и не демонстрирует. Летом текущего года команду переименовывают обратно в «Сибирь». По мнению учредителей, это должно поднять мотивацию игроков на новый уровень.
«Наблюдательный совет утвердил решение болельщиков, которые в сентябре прошлого года проголосовали за возвращение названия „Сибирь“ нашей футбольной команде. С этим названием связаны главные достижения клуба, который в 2010 году играл в финале Кубка России, Премьер-Лиге и Лиге Европы», — комментировал решение глава регионального Минспорта Сергей Ахапов.
Очевидно, что переименование не помогло.
Соответственно, падает и интерес болельщиков. Аншлагов на домашних матчах не было зафиксировано ни разу с 2019 года. В сезоне 22/23 на трибуны стадиона «Спартак» было приобретено 18 847 билетов, в сезоне 23/24 15121, за первую половину чемпионата 24,25 поддержать игру «Сибири» суммарно пришло 9 880 человек. Последние показатели средней посещаемости одной встречи — 1 098 болельщиков на трибунах.
При этом клуб стабильно остается убыточным. Согласно данным системы СПАРК, единственный год, когда клуб был «в плюсе» — 2019. Далее АНО «ФК „Новосибирск“ каждый год отчитывалось об убытках, максимальный размер которых зафиксирован по итогам 2022 — 8,192 млн рублей. 2023 год клуб завершил с чистым убытком в размере 1,541 млн рублей.
2023 год, согласно бухгалтерской отчетности, стал рекордным по падению стоимости чистых активов клуба — минус 62,455 млн рублей.
Канули в лету и амбициозные планы строительства нового современного стадиона, о которых много лет говорил глава Новосибирской областной федерации футбола, бизнесмен Эдуард Таран. В мае 2024 он заявил, что все необходимые решения приняты и идет поиск подрядчика для возведения спортивной арены в левобережной пойме Оби, около ЛДС «Сибирь-Арена».
Но сначала мэрия заявила, что за получением разрешения на строительство подобного объекта никто не обращался. А в ноябре губернатор Андрей Травников констатировал, что проект создания нового футбольного поля из-за текущей экономической ситуации в обозримом будущем даже не рассматривается.
В ходе недавней встречи с болельщиками генеральный директор клуба Алексей Толоконский был преисполнен оптимизма.
«Безусловно, результат осенней части сезона неоднозначный, тем не менее, я, как руководитель клуба, удовлетворён той работой, которую весь наш большой коллектив проделал в этот период. Нам чуть-чуть не хватило, чтобы сохранить прописку в „Золоте“, но, тем не менее, никто не опускает рук. Сезон ещё не закончился, и весной мы, засучив рукава, будем решать вопрос возвращения в „Золотую“ группу, двигаться и развиваться дальше», — заявил Толоконский.
Настрой болельщиков совсем другой. При этом многие из них в комментариях в официальной группе клуба в социальной сети ВКонтакте как раз заостряют внимание на то, что игра команды не соответствует финансированию.
«Дальше только на чемпионат области. С бюджетом в 300 миллионов!», — мрачно иронизирует Иван Зайков.
«Куда еще ниже. А давайте строить на 300 миллионов стадионы для детей, каждый год. Тогда и уровень вырастет», — делится мнением Денис Копылов.
Между тем, спортивный аналитик Сергей Сажин считает, что дело сейчас не в размере финансирования, а как этими деньгами распоряжаться. Команде вполне по силам вернуться в «золото» второй лиги, а после думать о выходе на следующий уровень (как и планировалось на старте сезона). Однако для этого нужно сделать серьезные выводы из уроков минувшего года.
«У меня лично вопросов к тренерскому штабу нет, а вот к руководству есть — они плохо сработали в прошлый зимний перерыв, не усилили состав как надо, в результате, когда игроки основы стали вылетать из-за травм, им равноценной замены не оказалось. И в следующий летний перерыв выводов сделано не было — игроков уровня основы недобрали, основной состав рассыпался и игроков добирали уже по ходу игры», — говорит Сажин.
Масла в огонь недавно подлил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он заявил о масштабной коррупции в российском региональном футболе и сказал, что больше денег футбольным клубам выделять не будет. По словам Федорищева, аналогичную позицию занимают, как минимум, главы еще девяти регионов. О ком конкретно идет речь, самарский губернатор не уточнил.
В ответ на редакционный запрос министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил: «Вопрос сокращения бюджета может быть рассмотрен в случае появления генерального спонсора футбольного клуба „Сибирь“.
Впрочем, траты на футбол составляют незначительную часть от общих затрат на поддержку спортивных клубов из областного бюджета. В 2024 году на поддержку 10 команд выделено 2,148 млрд рублей. Более половины, 1,217 млрд — на нужды хоккейной команды «Сибирь».