Траты выше, результат хуже: как Новосибирская область содержит футбольную команду

В 2019 году казалось, что профессиональный футбол в регионе находится на грани исчезновения. Клуб «Сибирь» завершил сезон в чемпионате ФНЛ на 18 строчке и вылетел в третий дивизион. При этом команда погрязла в долгах, кредиторская задолженность превысила 70 миллионов рублей, в Арбитражный суд был подан иск о признании футбольного клуба банкротом.



Клуб был частной компаний в форме ООО, 31,3% которого принадлежало владельцу РАТМ Холдинга, известному предпринимателю Эдуарду Тарану. Таран с 2016 года и по настоящее время занимает пост президента Новосибирской областной федерации футбола. 68,6% ООО «ФК Сибирь» контролировало некоммерческое партнерство «ФК Сибирь-2», которое на паритетных началах принадлежало крупным бизнесменам Юрию Аксенову и Николаю Скороходову. И незначительными долями клуба владели частные лица.