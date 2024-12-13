Учителям в Новосибирске запретили пользоваться мессенджерами: правда или фейк

Posted 13 декабря, 02:26
Published 13 декабря, 02:26
Modified 13 декабря, 02:28
Updated 13 декабря, 02:28
Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрации школ и детских садов в Новосибирске запрещают сотрудникам использовать такие мессенджеры как Telegram и WhatsApp* для создания чатов с родителями. В противном случае педагогам грозит штраф.
В региональном Минобре на вопрос о запрете иностранных мессенджеров ссылаются на федеральный закон о защите информации. Согласно ФЗ №149 использование иностранных мессенджеров запрещено «при оказании государственных и муниципальных услуг». Перечень мессенджеров на 1 марта 2023 года, принадлежащих иностранным государствам, утвержден Роскомнадзором.
На данный момент информации о случаях, когда сотрудники были оштрафованы за переписку в Telegram и WhatsApp*, не поступало.
И хотя учителя и воспитатели не могут использовать указанные мессенджеры в работе, запрет не распространяется на их использование в личных целях, например для приватной переписки. Для связи с родителями учеников или воспитанников рекомендуется использовать «Сферум».
*принадлежит компании Meta*, признана экстремистской организацией в нашей стране.