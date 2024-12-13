В «Домклик» назвали города, где чаще всего посуточно арендуют квартиры на Новый год

В соответствии с информацией, собранной сервисом «Домклик24», удалось сформировать топ-10 самых популярных городов России для краткосрочной аренды жилья в период с 29 декабря по 8 января (были проанализированы сведения по состоянию на 9 декабря), пишет inkazan.ru. За Москвой, Казанью и Санкт-Петербургом в рейтинге следуют Нижний Новгород (5,6% доли от всех краткосрочных бронирований по РФ), курортный Кисловодск на Кавминводах и Тюмень (по 3,6%), Сочи (2,7%), Екатеринбург (2,6%), Краснодар (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,6%).