В «Домклик» назвали города, где чаще всего посуточно арендуют квартиры на Новый год

Posted 13 декабря, 07:28
Published 13 декабря, 07:28
Modified 13 декабря, 07:28
Updated 13 декабря, 07:28
В соответствии с информацией, собранной сервисом «Домклик24», удалось сформировать топ-10 самых популярных городов России для краткосрочной аренды жилья в период с 29 декабря по 8 января (были проанализированы сведения по состоянию на 9 декабря), пишет inkazan.ru. За Москвой, Казанью и Санкт-Петербургом в рейтинге следуют Нижний Новгород (5,6% доли от всех краткосрочных бронирований по РФ), курортный Кисловодск на Кавминводах и Тюмень (по 3,6%), Сочи (2,7%), Екатеринбург (2,6%), Краснодар (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,6%).
На вышеназванные города, по статистике «Домклик», пришлось свыше 70% от общего числа бронирований посуточных квартир по стране в предстоящие зимние каникулы. Доля Москвы, в которую с каждым годом приезжает все больше туристов, достигла порядка 20% (при медианной ставке посуточной аренды 6,8 тысячи рублей), доля Казани — 16%, доля Санкт-Петербурга — 14% (при одинаковой медианной арендной ставке в размере 5,8 тысячи рублей).
Рынок посуточной аренды в нашей стране стремительно развивается вследствие популяризации внутреннего туризма, о чем рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. В числе достоинств краткосрочной аренды он назвал выгодную цену (по отношению к отелям и гостиницам), большой ассортимент предлагаемого для съема жилья и легкость бронирования через интернет-платформу. В среднем, согласно собранной сервисом «Домклик24» информации, медианная ставка посуточной аренды жилья в период новогодних каникул равняется примерно 4,9 тысячи рублей, при этом средний срок съема жилья — четыре дня.
Анализ итогов организованного «Домклик» опроса демонстрирует, что большая часть пользователей сервиса (70%) оценивает возможность краткосрочной аренды квартиры положительно.