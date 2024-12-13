В Новосибирске арестовали высокопоставленного полицейского

Posted 13 декабря, 04:54
Published 13 декабря, 04:54
Modified 13 декабря, 04:56
Updated 13 декабря, 04:56
Наиль Акжигитов был замом начальника Центра профподготовки ГУ МВД. Недавно у полицейского прошли обыски, о чем информировали источники.
Сначала его задержали, а затем арестовали. В СИЗО он пробудет до февраля 2025 года. Обвинили правоохранителя в превышении должностных полномочий. С чем связано его дело, официально не разглашается.
Ранее мы рассказывали, за что в Новосибирске задерживали борцов с коррупцией. В числе преступлений — взятки и вымогательство. Также мы писали, что инспекторов ДПС подозревают в вымогательстве взятки. В настоящий момент они арестованы.