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Posted 13 декабря, 04:54

Published 13 декабря, 04:54

Modified 13 декабря, 04:56

Updated 13 декабря, 04:56

Он арестован

В Новосибирске арестовали высокопоставленного полицейского

13 декабря 2024, 04:54
Фото: 1MI. Он арестован
В Новосибирске был арестован высокопоставленный полицейский: в судебном департаменте рассказали, в чем он обвиняется.

Наиль Акжигитов был замом начальника Центра профподготовки ГУ МВД. Недавно у полицейского прошли обыски, о чем информировали источники.

Сначала его задержали, а затем арестовали. В СИЗО он пробудет до февраля 2025 года. Обвинили правоохранителя в превышении должностных полномочий. С чем связано его дело, официально не разглашается.

Ранее мы рассказывали, за что в Новосибирске задерживали борцов с коррупцией. В числе преступлений — взятки и вымогательство. Также мы писали, что инспекторов ДПС подозревают в вымогательстве взятки. В настоящий момент они арестованы.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Полиция#Сизо#Арест#Полицейский#Превышение полномочий
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