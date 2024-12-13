В Новосибирске назвали самые худшие отделения СберБанка

Редакции удалось обнаружить только три отделения, средняя оценка работы которых достигла или превысила 4 балла. Все остальные имеют более низкую среднюю оценку. Чтобы составить более-менее объективную картину, мы рассматривали только отделения, к которым оставлено более 50 отзывов и оценок. И перед вами топ-5 офисов банка, к работе которых у новосибирцев больше всего претензий.