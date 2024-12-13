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Posted 13 декабря, 11:28

Published 13 декабря, 11:28

Modified 13 декабря, 11:30

Updated 13 декабря, 11:30

У Сбера в городе самая разветвленная сеть отделений

В Новосибирске назвали самые худшие отделения СберБанка

13 декабря 2024, 11:28
Фото: 1MI. У Сбера в городе самая разветвленная сеть отделений
Редакция Atas.Info изучила отзывы посетителей банковских филиалов и узнала, с какими проблемами сталкиваются при финансовом обслуживании.

У Сбера в Новосибирске 137 филиалов, они существуют во всех районах, и это самая разветвленная сеть банковского обслуживания в городе. Пользователи сервиса 2GIS в комментариях делятся своими впечатлениями от посещения отделений и ставят оценки по пятибалльной шкале.

Редакции удалось обнаружить только три отделения, средняя оценка работы которых достигла или превысила 4 балла. Все остальные имеют более низкую среднюю оценку. Чтобы составить более-менее объективную картину, мы рассматривали только отделения, к которым оставлено более 50 отзывов и оценок. И перед вами топ-5 офисов банка, к работе которых у новосибирцев больше всего претензий.

Отделение на Пархоменко, 26 — оценка 2,1

Этот банковский офис отличается большим количеством жалоб на бродяг, которые облюбовали помещение с установленными банкоматами. Люди жалуются на постоянную вонь и грязь, бомжи спят на полу так, что к банкоматам не подойти. Отираются там и другие личности криминальной наружности.

«Как не приду снимать деньги, возле банкоматов постоянно трутся гопники, наркоманы, цыгане, бомжи. Сколько можно-то?! Неужели ваш безопасник по камерам не смотрит за ситуацией?! Лезут ко всем с просьбой перевести кому-то денег, а если при выходе за углом башку проломят?! Вот и сегодня пришлось развернуться и уйти — прямо внутри, где банкоматы, сидели гопники на кортах прислонившись к окну, еще и пиво распивали внутри. Не рискнул снимать деньги. Больше ни ногой в это гоп-отделение», — делится опытом Олег Набивачев

Есть претензии у клиентов и конкретно к работе сотрудника, возглавляющего отделение. Люди в комментариях называют менеджера по имени и фамилии, мы этого делать не будем.

«Руководитель ведёт себя как собака, сорвавшаяся с цепи!!! Отвратительно», — возмущается Светлана Патрушева.

Клиентов не устраивает очень медленное обслуживание, даже если речь о простейших операциях. Как мы увидим позднее, это системная проблема.

«Ужасно, почему я должна ждать почти час, чтобы мне просто обновили приложение СБОЛ? У меня каждая минута прописана. Почему свой выходной день я должна тратить столько времени, чтобы обновить это приложение???», — недовольна Елизавета Терехова
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Офис на Гусинобродском шоссе, 31 — средний балл 2,3

Особенность отзывов посетителей этого офиса банка — в них часто встречается слово «ужасный». Причем эта эмоциональная оценка касается самых разных аспектов взаимодействия с менеджерами.

«Отвратительный филиал! Работает 3 человека, очереди сумасшедшие, по 30 минут сидят с одним человеком, складывается ощущение, что чай пьют!», делится своими впечатлениями Артур Шотт.

По мнению части клиентов, в этом офисе встречаются некомпетентные сотрудники.

«Ужасное отделение и отношение к клиентам. пришла с ребенком, было очень много народу, подошла к консультанту уточнить куда мне необходимо взять талон, она сказала, ожидайте, я дам вам талон, в итоге девушка-консультант просто ушла… И следующие 20 мин я с ребёнком стояла и ждала ее, она занималась своими делами, забыв, видимо про нас», — рассказывает Кристина Аникеева.

Есть к персоналу отделения и другие претензии.

«Очень агрессивное отделение, как будто заходишь к натравленным собакам, и сразу же с порога перестаёшь быть для них клиентом и человеком. Считают себя „царьками“, наделёнными властью в своём королевстве», — такое мнение о работе сотрудников финансовой организации сложилось у Галины Гранкиной.

Филиал на Кирова, 108 — оценка 2,4

Основные претензии клиентов этого офиса касаются медленного обслуживания и нехватки сотрудников, в результате образуются большие очереди. Кроме того, горожане жалуются на курящих прямо у входа сотрудников.

«Прождал 20 минут, после чего мне сказали что у них один ноутбук для установки мобильного приложения и попросили посетить другой филиал, так как ноутбук занят другой работой. Бред полнейший, что, денег нет оборудование закупить?!», — поражается Дмитрий Браун.

Часть отзывов касается проблем с обслуживанием бизнес-клиентов.

«Очень медленная работа окна с бизнес-клиентами, 30 минут — 1 клиент, тогда как с физлицами за 30 минут успевают обслужить 6-8 человек», — пишет Алина Кабанова.

Люди рассказывают, что после неудачных попыток совершения операций в этом офисе им приходится ехать в другое отделение, где те же самые манипуляции сотрудники проводят быстро и корректно.

«Самое ужасное отделение Сбербанка в городе. С самыми некомпетентными сотрудниками. Ожидание в очереди в среднем от 40 минут до 1 часа. Далее, попытка открыть бизнес счет заняла 1 час — тщетно. Сотрудник сослался на недостаточность документов для открытия счета. Пришлось переместиться в другое отделение банка, где без проблем за 15 минут сделали все необходимое», — свидетельствует Полина Тарновская.
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Офис на Кирова, 76 — оценка 2,5

Еще одно отделение на улице Кирова, которое попало в наш антирейтинг, составленный по оценкам, которые оставляют клиенты банка в сервисе 2GIS.

«Каждый раз по 30-45 минут в очереди, приходишь просто обновить приложение, но для этого тратишь час своего времени! Ужасно неудобно», — сетует Вероника Микша.

Здесь люди сообщают о традиционных проблемах — больше всего жалоб на долгое ожидание и некомпетентных, по мнению клиентов, сотрудников.

«2 часа мне выедали мозг ложечкой. Сотрудники ничего не понимают, все по 10 раз у старших переспрашивают, работают как сонные мухи, система постоянно падает. За распечатку реквизитов, которые можно бесплатно скачать из приложения, требуют 200 рублей», — негодует Михаил Магос.

По мнению посетителей, в отделении неправильно организованы потоки клиентов, и очереди возникают именно от этого.

«Очереди нереальные. Ждать по часу. Приходила за месяц в разное время раз 5 и всегда у них ожидание 50 минут. Тратят самый дорогой ресурс -время. Вся очередь в одну, не важно вклад открыть (это минут 30) или карту получить (5 минут). А чего стоят пенсионеры с квартплатой, ну сделайте вы им отдельное окно, что за издевательство над работающими людьми», — описывает увиденное Юлия Иванова

Отделение на Выборной 125/1 — оценка 2,5

И здесь, по словам клиентов, компетентность сотрудников оставляет желать лучшего. Кроме того, люди жалуются на неудобный график работы отделения.

«Очень долгое обслуживание, в отделении душно. Режим работы подходит только для студентов или пенсионеров, человеку работающем пятидневку, весьма затруднительно попасть к вам», — пишет Виктория Сенкевич.

Личный опыт посещения этого отделения у некоторых весьма печален. Несмотря на потраченное время, не удалось завершить даже самых простых операций.

«Некомпетентность сотрудников, сбойная программа, новые правила проверки доверенностей… Полдня насмарку и ничего не сделано по Сберу: ни перевода денег, ни снятия наличных. И я такой не один был в это время в этом отделении», — рассказывает Александр Ткачев.

Одна из основных причин возникновения очередей, считают, клиенты — нехватка персонала.

«Уже час сижу в банке, работают два сотрудника, очередь движется еле-еле. Руководители, обратите внимание, это один офис на много километров — увеличьте количество сотрудников», — обращается к руководителям финансовой структуры Мария Чекалина.

Послесловие

Безусловно, этот обзор нельзя считать абсолютно объективным отражением текущей ситуации. Как известно, довольные люди обычно не пишут отзывов, в то время, как получившие негативные эмоции, стараются скорее выплеснуть их в комментариях.

Однако общие проблемы, с точки зрения клиентов банка, просматриваются отчетливо: большинство людей жалуются на низкую скорость обслуживания, большие очереди в отделениях и сотрудников, которые не всегда могут компетентно ответить на вопросы посетителей.

Мы отправили запрос в пресс-службу Сбера с просьбой рассказать, какие действия предпринимаются для нормализации работы, куда люди могут пожаловаться, чтобы их замечания были учтены и как наказывают нерадивых сотрудников.

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