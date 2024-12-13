atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 10:28

Published 13 декабря, 10:28

Modified 13 декабря, 10:30

Updated 13 декабря, 10:30

Прокуратура посчитала приговор слишком мягким

В Новосибирске прокуратура опротестует приговор застройщику «Новомарусино»

13 декабря 2024, 10:28
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.. Прокуратура посчитала приговор слишком мягким
Приговор скандальному застройщику будет обжалован, как слишком мягкий, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Новосибирской области не согласна с принятым судом решением в отношении бывшего директора ООО «Доступное жилье» Вадима Варвянского.
Надзорным ведомством будет подана апелляция как на решение суда в отношении Варвянского, так и на отказ от рассмотрения в этом процессе заявленных гражданских исков.

В пятницу, 13 декабря Ленинский районный суд Новосибирска признал Вадима Варвянского виновным по двум статьям уголовного кодекса, однако освободил от наказания, посчитав, что тот уже его отбыл, пребывая с 2021 год под домашним арестом, а после под запретом совершения определенных действий.

Прокуратура запрашивала для Варвянского наказание в виде пяти лет заключения.

ООО «Доступное жилье» выступало застройщиком микрорайона «Новомарусино» на окраине Новосибирска. В 2015 там начали возводить дома по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Однако после строительство шести домов остановилось. Полностью оплаченные квартиры не смогли получить около 700 дольщиков. Общий ущерб, нанесенный действиями Варвянского, оценивается в сумму более 2 млрд рублей.

В Новосибирске обвиняемый в мошенничестве застройщик скончался в СИЗО
Узнать подробнее
Читайте также:
Застройщики в Новосибирске обманули дольщиков на сотни миллионов — как их накажутПоставлена точка в деле обманутых дольщиков долгостроя на Есенина в НовосибирскеУчастникам долевого строительства в «Закаменском» придется жить на левом берегу
#Новосибирск#Суд#Протест#Прокуратура#Приговор#Обманутые дольщики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика