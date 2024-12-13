В Новосибирске прокуратура опротестует приговор застройщику «Новомарусино»

Posted 13 декабря, 10:28
Published 13 декабря, 10:28
Modified 13 декабря, 10:30
Updated 13 декабря, 10:30
Прокуратура Новосибирской области не согласна с принятым судом решением в отношении бывшего директора ООО «Доступное жилье» Вадима Варвянского.
Надзорным ведомством будет подана апелляция как на решение суда в отношении Варвянского, так и на отказ от рассмотрения в этом процессе заявленных гражданских исков.
В пятницу, 13 декабря Ленинский районный суд Новосибирска признал Вадима Варвянского виновным по двум статьям уголовного кодекса, однако освободил от наказания, посчитав, что тот уже его отбыл, пребывая с 2021 год под домашним арестом, а после под запретом совершения определенных действий.
Прокуратура запрашивала для Варвянского наказание в виде пяти лет заключения.
ООО «Доступное жилье» выступало застройщиком микрорайона «Новомарусино» на окраине Новосибирска. В 2015 там начали возводить дома по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Однако после строительство шести домов остановилось. Полностью оплаченные квартиры не смогли получить около 700 дольщиков. Общий ущерб, нанесенный действиями Варвянского, оценивается в сумму более 2 млрд рублей.