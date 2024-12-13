В Новосибирске прокуратура опротестует приговор застройщику «Новомарусино»

В пятницу, 13 декабря Ленинский районный суд Новосибирска признал Вадима Варвянского виновным по двум статьям уголовного кодекса, однако освободил от наказания, посчитав, что тот уже его отбыл, пребывая с 2021 год под домашним арестом, а после под запретом совершения определенных действий.