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Posted 13 декабря, 09:24

Published 13 декабря, 09:24

Modified 13 декабря, 09:26

Updated 13 декабря, 09:26

Елочный базар прикрыли

В Новосибирске у торговца изъяты елки-нелегалки

13 декабря 2024, 09:24
Фото: atas.info. Елочный базар прикрыли
У уличного торговца в Новосибирске изъяли елки: подробности дала мэрия.

В Новосибирске проходят рейды по нелегальной торговли. В сезон проверяют уличные базары. Одного из таких продавцов признали нелегальным. Он торговал продукцией, на которую не имел документы.

У него изъяли почти 140 елей и 120 веток. В отношении продавца составлен протокол по факту продажи в неустановленных местах. По этой статье его могут оштрафовать как физическое лицо на 1000 рублей, а как должностное — максимум на три тысячи.

Тем временем в городе продолжают бороться с уличной торговлей. В муниципалитете рассказали, кого и как наказывают. Товары всегда изымают и уничтожают. Иногда арестовывают даже автомобили, через которые продают.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Продажа#Торговля#Елочные базары#Елки#Торговцы
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