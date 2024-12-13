В Новосибирске у торговца изъяты елки-нелегалки

Posted 13 декабря, 09:24
Published 13 декабря, 09:24
Modified 13 декабря, 09:26
Updated 13 декабря, 09:26
В Новосибирске проходят рейды по нелегальной торговли. В сезон проверяют уличные базары. Одного из таких продавцов признали нелегальным. Он торговал продукцией, на которую не имел документы.
У него изъяли почти 140 елей и 120 веток. В отношении продавца составлен протокол по факту продажи в неустановленных местах. По этой статье его могут оштрафовать как физическое лицо на 1000 рублей, а как должностное — максимум на три тысячи.
Тем временем в городе продолжают бороться с уличной торговлей. В муниципалитете рассказали, кого и как наказывают. Товары всегда изымают и уничтожают. Иногда арестовывают даже автомобили, через которые продают.