В Новосибирске во время катания на ватрушке разбились молодые люди — видео

Posted 13 декабря, 02:56
Published 13 декабря, 02:56
Modified 13 декабря, 02:58
Updated 13 декабря, 02:58
Все произошло в районе Октябрьского моста. Двое парней на ватрушке были привязаны на трос к автомобилю. Их катали по оживленной дороге. Причем снега на проезжей части почти не было — ватрушка «скользила» прямо по асфальту.
В один момент трос оторвался и парни ударились. Все это действие снимал оператор. Он с матами комментировал ситуацию, громко смеялся и гордился тем, что запечатлел момент падения своих друзей.
«Слабоумие по-новосибирски», — так прокомментировал автор записи.
Новосибирцы в шоке от увиденного. Они обсуждают данный инцидент в соцсетях. Многие говорят о лишении водителя прав, а также вспоминают случай в Красноярске, где также разбились девушки — правда, одна насмерть.
«Даже не знаю кто больше слабоумен и отважен. Оператор или пассажиры»;
«Ситуация в Красноярске на днях, ничему не учит»;
«да каждый год одно и то же»;
«Слабоумие вижу, отвагу не могу разглядеть»;
«Лишать сразу прав за такое»;
«Хотели наверное попасть на доску почета в музей ритуальных услуг»;
«пожизненное лишение прав и садить как покушение на жизнь… + соучастники…»;
«Лишить прав, с таким поведением человек ещё не созрел для вождения авто»;
«Водитель должен сдать свои права навсегда».
Недавно в ДТП попал автобус — были пострадавшие пассажиры.