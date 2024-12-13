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Posted 13 декабря, 02:56

Published 13 декабря, 02:56

Modified 13 декабря, 02:58

Updated 13 декабря, 02:58

Горожане в ужасе от увиденного

В Новосибирске во время катания на ватрушке разбились молодые люди — видео

13 декабря 2024, 02:56
Фото: 1MI. Горожане в ужасе от увиденного

В Новосибирске во время катания на ватрушке разбились молодые люди

В Новосибирске двое парней разбились, катаясь на ватрушке по Новосибирску, о чем говорят очевидцы в соцсетях.

Все произошло в районе Октябрьского моста. Двое парней на ватрушке были привязаны на трос к автомобилю. Их катали по оживленной дороге. Причем снега на проезжей части почти не было — ватрушка «скользила» прямо по асфальту.

В один момент трос оторвался и парни ударились. Все это действие снимал оператор. Он с матами комментировал ситуацию, громко смеялся и гордился тем, что запечатлел момент падения своих друзей.

«Слабоумие по-новосибирски», — так прокомментировал автор записи.
Видео: АСТ-54.

Новосибирцы в шоке от увиденного. Они обсуждают данный инцидент в соцсетях. Многие говорят о лишении водителя прав, а также вспоминают случай в Красноярске, где также разбились девушки — правда, одна насмерть.

«Даже не знаю кто больше слабоумен и отважен. Оператор или пассажиры»;
«Ситуация в Красноярске на днях, ничему не учит»;
«да каждый год одно и то же»;

«Слабоумие вижу, отвагу не могу разглядеть»;

«Лишать сразу прав за такое»;

«Хотели наверное попасть на доску почета в музей ритуальных услуг»;

«пожизненное лишение прав и садить как покушение на жизнь… + соучастники…»;
«Лишить прав, с таким поведением человек ещё не созрел для вождения авто»;
«Водитель должен сдать свои права навсегда».

Недавно в ДТП попал автобус — были пострадавшие пассажиры.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Видео#Новосибирск#Водитель#Соцсети#Комментарии
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