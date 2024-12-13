Выплатить миллион за ремонт дорог в Новосибирской области обязали подрядчика

Posted 13 декабря, 11:50
Published 13 декабря, 11:50
Modified 13 декабря, 12:29
Updated 13 декабря, 12:29
Закончить ремонт дороги по ул. Красноармейская от ул. Рогачева до ул. Советская должны были еще летом. Однако компания не выполнила условия контракта и не закончила работы в срок. Более того, надзорное ведомство установило нарушения, которые были допущены при заключении контракта между МКУ «УЖКХ» города Бердска и ООО «СтройКабель».
Теперь согласно постановлению мирового судьи, подрядчик обязан выплатить штраф в 1,4 миллиона рублей.
В итоге после вмешательства прокуратуры ремонт был закончен. За прошедший год после ведомственных проверок в Бердске отремонтировали около 30 км дорог и закончили другие работы.
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