Выплатить миллион за ремонт дорог в Новосибирской области обязали подрядчика

Закончить ремонт дороги по ул. Красноармейская от ул. Рогачева до ул. Советская должны были еще летом. Однако компания не выполнила условия контракта и не закончила работы в срок. Более того, надзорное ведомство установило нарушения, которые были допущены при заключении контракта между МКУ «УЖКХ» города Бердска и ООО «СтройКабель».