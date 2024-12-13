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Posted 13 декабря, 11:50

Published 13 декабря, 11:50

Modified 13 декабря, 12:29

Updated 13 декабря, 12:29

Выплатить миллион за ремонт дорог в Новосибирской области обязали подрядчика

Выплатить миллион за ремонт дорог в Новосибирской области обязали подрядчика

13 декабря 2024, 11:50
Фото: 1MI.
Суд заставил выплатить штраф в 1,4 млн рублей ООО «СтройКабель» за недоброкачественное исполнение обязательств по контракту. По сообщению прокуратуры.

Закончить ремонт дороги по ул. Красноармейская от ул. Рогачева до ул. Советская должны были еще летом. Однако компания не выполнила условия контракта и не закончила работы в срок. Более того, надзорное ведомство установило нарушения, которые были допущены при заключении контракта между МКУ «УЖКХ» города Бердска и ООО «СтройКабель».

Теперь согласно постановлению мирового судьи, подрядчик обязан выплатить штраф в 1,4 миллиона рублей.

В итоге после вмешательства прокуратуры ремонт был закончен. За прошедший год после ведомственных проверок в Бердске отремонтировали около 30 км дорог и закончили другие работы.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Россия#Сибирь#Бердск
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