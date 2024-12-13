Житель Новосибирска арестован за хищение миллионов у актрисы Раисы Рязановой

Он забрал деньги у актрисы в Москве и получил за это 45 тысяч рублей. Всего у женщины похитили 4 млн рублей. За пособничество в мошенничестве сибиряка арестовали. Недавно Он арестован в Новосибирске арестовали высокопоставленного полицейского.