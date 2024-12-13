Житель Новосибирска арестован за хищение миллионов у актрисы Раисы Рязановой

Posted 13 декабря, 05:18
Published 13 декабря, 05:18
Modified 13 декабря, 05:20
Updated 13 декабря, 05:20
В Москве обманули знаменитую актрису Раису Рязанову. Мошенники позвонили пожилой женщине по видео и представились правоохранителям. Они напугали 80-летнюю звезду, что с ее счета могут похитить деньги, поэтому их необходимо перевести на безопасный счет.
Для этого к ней должен был приехать курьер, сказать кодовой слово и передать фальшивые банковские документы. Им выступил житель Новосибирска. 39-летнему мужчине предложили подработать.
Он забрал деньги у актрисы в Москве и получил за это 45 тысяч рублей. Всего у женщины похитили 4 млн рублей. За пособничество в мошенничестве сибиряка арестовали. Недавно Он арестован в Новосибирске арестовали высокопоставленного полицейского.