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Posted 13 декабря, 05:18

Published 13 декабря, 05:18

Modified 13 декабря, 05:20

Updated 13 декабря, 05:20

Актрису обманули

Житель Новосибирска арестован за хищение миллионов у актрисы Раисы Рязановой

13 декабря 2024, 05:18
Фото: Изображение Midjourney. Актрису обманули
Курьер у мошенников из Новосибирска арестован за обман пенсионерки Раисы Рязановой, о чем информировали в московской прокуратуре.

В Москве обманули знаменитую актрису Раису Рязанову. Мошенники позвонили пожилой женщине по видео и представились правоохранителям. Они напугали 80-летнюю звезду, что с ее счета могут похитить деньги, поэтому их необходимо перевести на безопасный счет.

Для этого к ней должен был приехать курьер, сказать кодовой слово и передать фальшивые банковские документы. Им выступил житель Новосибирска. 39-летнему мужчине предложили подработать.

Он забрал деньги у актрисы в Москве и получил за это 45 тысяч рублей. Всего у женщины похитили 4 млн рублей. За пособничество в мошенничестве сибиряка арестовали. Недавно Он арестован в Новосибирске арестовали высокопоставленного полицейского.

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