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Posted 13 декабря, 14:04

Published 13 декабря, 14:04

Modified 13 декабря, 16:28

Updated 13 декабря, 16:28

Жители Новосибирска попросили президента о расселении от опасного объекта

Жители Новосибирска попросили президента о расселении от опасного объекта

13 декабря 2024, 14:04
Фото: 1MI.
Жители Хилок обратились на горячую линию Владимира Путина с просьбой расселить их от полигона Левобережный. Инициативная группа продолжает бороться за свои права.

Жителям Хилок удалось добиться признания аварийным жилья по улице Малыгина. Возможное расселение запланировано на 2026 год. Однако активисты решили, что обращение к гаранту Конституции поставит точку в их многолетней борьбе.

В своем обращении местные жители упомянули опасность проживания в непосредственной близости к крупному полигону, эксплуатацию которого продлили на неопределенное время. Люди поблизости задыхаются от примесей в воздухе от горения мусора.

Одна из активисток за права жителей «Хилокского треугольника» скоропостижно скончалась. Ее дом пострадал сильнее всего из-за пожара на полигоне в мае этого года.

«Неоднократно обманутые, мы боимся, что и эти обещанные сроки (расселения) будут сорваны и мы продолжим болеть и умирать возле мусорного полигона», — говорится в обращении активистов.

Активисты продолжают надеяться на обещание губернатора о расселении, так как соответствующее решение было принято местными властями.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Хилокский жилмассив#Хилокский полигон
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