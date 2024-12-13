Жители Новосибирска попросили президента о расселении от опасного объекта

Posted 13 декабря, 14:04
Published 13 декабря, 14:04
Modified 13 декабря, 16:28
Updated 13 декабря, 16:28
Жителям Хилок удалось добиться признания аварийным жилья по улице Малыгина. Возможное расселение запланировано на 2026 год. Однако активисты решили, что обращение к гаранту Конституции поставит точку в их многолетней борьбе.
В своем обращении местные жители упомянули опасность проживания в непосредственной близости к крупному полигону, эксплуатацию которого продлили на неопределенное время. Люди поблизости задыхаются от примесей в воздухе от горения мусора.
Одна из активисток за права жителей «Хилокского треугольника» скоропостижно скончалась. Ее дом пострадал сильнее всего из-за пожара на полигоне в мае этого года.
«Неоднократно обманутые, мы боимся, что и эти обещанные сроки (расселения) будут сорваны и мы продолжим болеть и умирать возле мусорного полигона», — говорится в обращении активистов.
Активисты продолжают надеяться на обещание губернатора о расселении, так как соответствующее решение было принято местными властями.