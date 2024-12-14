Аварии на теплотрассах в Новосибирске — сотни домов снова без отопления

Еще две аварии на теплотрассах произошли в тот же день в микрорайоне ОбьГЭС. О ситуации сообщил депутат горсовета Антон Бурмистров. На улице Ветлужская, 30 в подвал многоквартирного дома начала поступать горячая вода из-за повреждения трассы между бойлерной и домом. Вода была отключена в двух домах (№30 и №32) до завершения ремонта. Бурмистров отметил, что потребуется раскопка трубопровода для устранения дефекта, а теплосети уже мобилизовали технику и специалистов.