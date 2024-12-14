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Posted 14 декабря, 06:16

Published 14 декабря, 06:16

Modified 14 декабря, 06:18

Updated 14 декабря, 06:18

Место прорыва трубы

Аварии на теплотрассах в Новосибирске — сотни домов снова без отопления

14 декабря 2024, 06:16
Фото: telegram-канал депутата Антона Бурмистрова. Место прорыва трубы

В новосибирском Академгородке авария оставила сотни домов без отопления

Субботним утром 14 декабря в верхней зоне Академгородка Новосибирска произошло серьезное коммунальное ЧП — прорыв трубопровода диаметром 700 миллиметров на улице Золотодолинской. Авария оставила без тепла значительную часть жилых домов.

По данным начальника отдела ГО и ЧС Советского района Юрия Перязева, прорванная труба соединяет котельную №1, расположенную под Бердском, с тепловыми сетями Академгородка.

На место оперативно прибыла бригада «УЭВ» для устранения аварии. Перязев подчеркнул, что сроки ремонта останутся в рамках нормативов, а жителям рекомендовал сохранять спокойствие.

Еще две аварии на теплотрассах произошли в тот же день в микрорайоне ОбьГЭС. О ситуации сообщил депутат горсовета Антон Бурмистров. На улице Ветлужская, 30 в подвал многоквартирного дома начала поступать горячая вода из-за повреждения трассы между бойлерной и домом. Вода была отключена в двух домах (№30 и №32) до завершения ремонта. Бурмистров отметил, что потребуется раскопка трубопровода для устранения дефекта, а теплосети уже мобилизовали технику и специалистов.

Прорыв трубыПрорыв трубы
Прорыв трубыПрорыв трубы
Прорыв трубы. Фото: telegram-канал депутата Антона Бурмистрова

Еще один порыв произошел в доме на Мухачёва, 10. Этот дом оказался в более сложной ситуации, поскольку не обслуживается управляющей компанией. В прошлом жители дома столкнулись с аналогичными проблемами, однако процесс назначения новой управляющей компании все еще не завершен. Депутат направил письмо на имя мэра с просьбой решить «зависшую» ситуацию с малоэтажными домами, оставшимися без должного обслуживания.

Отопление и горячую воду отключат в Новосибирске
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Отопление#Управляющая компания#Теплотрассы#Теплосети#Аварии
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